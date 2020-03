Bắt giam nguyên giám đốc Bệnh viện huyện ở Thanh Hóa vì nhận hối lộ

(Kiến Thức) - Do nhận hối lộ, ông Hà Văn Tần, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hóa cùng cấp dưới bị cơ quan chức năng bắt tạm giam 3 tháng.

Ngày 2/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án "Đưa hối lộ và Nhận hối lộ" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa.

Ngày 29/2, cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Hà Văn Tần, nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hoá và ông Tào Ngọc Mão, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Quan Hoá để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Theo điều tra của cơ quan Công an, ông Tần và ông Mão bị tố đã ép các y sĩ, y tá, điều dưỡng thuộc diện hợp đồng nộp tiền trước kỳ xét tuyển viên chức. Ngoài ra, ông Tần còn bị tố cáo bổ nhiệm cán bộ trái quy định. Khám xét nơi ở và làm việc của 2 bị can, công an thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra.