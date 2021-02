Bắt đôi tình nhân bán ma túy trong phòng trọ, thu nhiều “hàng nóng”

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hạnh để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 11h10 ngày 22/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Tri Tôn (An Giang) phối hợp cùng đội nghiệp vụ và Công an địa phương bắt quả tang Nguyễn Thị Hạnh cùng người tình (ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện tri Tôn) đang bán ma túy tại nhà trọ. Tang vật thu giữ là 1 bọc nylon có chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy.

Nguyễn Thị Hạnh và Chau Sóc Phol tại phòng trọ. (Ảnh: vietbao.vn)

Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hạnh thì tiếp tục phát hiện, thu giữ 1 bọc nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 cân tiểu ly, 2 cây dao tự chế, 2 cây búa cùng nhiều tang vật liên quan đến việc mua bán ma túy.

Các hung khí mà công an phát hiện tại nhà trọ của Hạnh và Chau Sóc Phol . (Ảnh: vietbao.vn)

Đặc biệt, trong phòng trọ của Nguyễn Thị Hạnh còn phát hiện Chau Sóc Phol (SN 1989, sống cùng Hạnh) và hai đối tượng nghiện đang mua ma túy. Lực lượng Công an đã đưa tất cả các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Sau khi test nhanh, Phol cùng 2 đối tượng nghiện đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Thị Hạnh khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bọc nilon trên là chất ma túy.

Trước đó, Nguyễn Thị Hạnh đã bị tuyên phạt 4 năm tù vì tội mua bán ma túy nhưng vì có con nhỏ nên tòa án cho tại ngoại. Trong thời gian này, Hạnh không những không hối cải mà còn cùng người tình tiếp tục mua bán ma túy.

Vụ việc đang được Công an huyện Tri Tôn tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

