Bắt 4 đối tượng tàng trữ, mua bán vũ khí dụng quy mô lớn

Ngày 22/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Nguyễn Trần Du (SN 1993, trú tại thôn Thái Hoà, xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá); Phạm Văn Sơn (SN 1983, trú tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng); Huỳnh Văn Quá (SN 1994 trú tại ấp Cây Trâm, xã Định Bình, TP Cà Mau) và Nguyễn Hải Âu (SN 1983 trú tại Ấp Bình Lợi, xã Hoà Khánh Đông, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Đối tượng Nguyễn Trần Du (X) cùng đồng bọn và tang vật thu giữ. (Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây chuyên mua, bán vũ khí quân dụng liên tỉnh với quy mô lớn. Xác định đây là đường dây tội phạm có tính chất nguy hiểm, diện đối tượng rộng, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, mọi hoạt động mua bán, giao dịch của các đối tượng đều diễn ra trên không gian mạng với các tài khoản ảo, hội nhóm kín… nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp đồng bộ để đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Ban Chuyên án đã phát hiện và nắm rõ quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây chuyên chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn liên tỉnh do Nguyễn Trần Du cầm đầu móc nối với một số đối tượng ở phía Nam mua vũ khí và bán cho nhiều đối tượng hình sự ở nhiều tỉnh, thành trên toàn quốc. Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng cứ và xác định rõ vị trí, vai trò của các đối tượng trong đường dây này, ngày 21/02/2024, Ban Chuyên án đã quyết định phá án. Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an thị xã Bỉm Sơn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trần Du đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 4 khẩu súng ngắn và 63 viên đạn các loại.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng Chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thêm 3 đối tượng trong đường dây này, gồm: Phạm Văn Sơn, Huỳnh Văn Quá và Nguyễn Hải Âu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng này, lực lượng Công an đã thu giữ 11 khẩu súng ngắn, 1 súng bút tự chế, 5 quả lựu đạn, 8 quả nổ tự chế, hàng nghìn viên đạn, đầu đạn, vỏ đạn của các loại súng, linh kiện chế tạo súng và máy móc, hoá chất, dụng cụ để chế tạo vũ khí...

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Nguyễn Trần Du và Nguyễn Hải Âu là 2 đối tượng chuyên đặt mua súng, các linh kiện súng, lựu đạn của Huỳnh Văn Quá sau đó cải tiến, chế tạo thành vũ khí quân dụng để bán cho các đối tượng hình sự kiếm lời. Sau khi mua được súng của Huỳnh Văn Quá qua mạng xã hội Zalo, Nguyễn Trần Du đã mời chào và bán cho Phạm Văn Sơn 2 khẩu súng ngắn côn quay, 2 quả lưu đạn và 50 viên đạn với giá 30 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí dụng quy mô lớn .

