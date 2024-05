Bùn cát đỏ đổ xuống Mũi Né và loạt vụ sạt lở kinh hoàng

Bùn cát đổ xuống đường ở Mũi Né: Sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 21/5, một lượng lớn bùn cát đã đổ ập trên đồi cao xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khiến nhiều ô tô và xe máy bị vùi lấp. Bước đầu xác định, lượng bùn cát tràn từ một dự án tràn xuống với độ dày từ 0,5 đến 1 m. Bùn cát đã làm ngập 2 xe chở khách trong đó có 1 chiếc 52 chỗ và 1 chiếc 16 chỗ và 4 xe máy. Theo nhiều người dân địa phương trực tiếp chứng kiến, đây không phải là lần đầu tiên lượng cát đỏ khổng lồ ập xuống khu vực này. Trước đó, vào tháng 5/2020 và tháng 4/2021, một lượng lớn bùn cát đỏ cũng bất ngờ đổ ập xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, TP Phan Thiết và các cơ quan chức năng xác định lượng cát đỏ trên bắt nguồn từ dự án GoldSand Hill Villa. Sạt lở tại đèo Bảo Lộc: Ngày 30/7/2023, khi các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) tới chốt CSGT đèo Bảo Lộc để thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân. Khoảng 22h15 cùng ngày, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường thi thể của cả 4 nạn nhân. Sạt lở 2 người chết ở Đà Lạt: Rạng sáng 29/6/2023, một taluy cao khoảng 30m, dài 20m bất ngờ đổ sập xuống dưới hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt. Hậu quả, làm sập và hư hỏng một số căn nhà trong khu vực. Có 2 công nhân ngủ lại lán trại để trông coi công trình gồm bà N.T.H.V. (SN 1978) và chồng là ông P.K. (SN 1976, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) bị đất đá đè tử vong. Sạt lở đất đá ở Lâm Đồng vùi lấp 2 vợ chồng, 1 người chết: Khuya ngày 17/6/2023, do mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở taluy xưởng cán tôn ở số nhà 686 Quốc lộ 20 thuộc đại bàn thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc khiến hàng chục khối đất đá của bờ taluy cao 8m phía sau đổ sập xuống khiến vợ chồng ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi) bị đất đá vùi lấp. Cả hai được lực lượng chức năng cứu nạn đưa ra vào rạng sáng 18/6. Tuy nhiên, ông Nghiêm Đình Quang đã tử vong do chấn thương nặng, bà Lan bị thương nặng và được chuyển bệnh viện cấp cứu. Sạt lở nhà ở Cao Bằng, 3 người tử vong, 2 người bị thương: Sáng 30/4/2023, tại khu vực phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã xảy ra sạt lở nhà, khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Bờ kè này mới được xây, sau đó đổ đất vào, tạo mặt bằng. Công trình hoàn thành chưa lâu thì xảy ra sự việc thương tâm kể trên. Sạt lở đất trong đêm, ba người tử vong: Mưa lớn kéo dài liên tục với lượng mưa xấp xỉ 300mm xảy ra từ tối 30/5 đến rạng sáng 31/5/2022 đã gây ngập úng sâu tại nhiều khu vực thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên làm hư hại hàng chục ha lúa và hoa màu. Đặc biệt, vào khoảng 23h30 ngày 30/5, tại xóm Na Quán, xã Nam Hòa đã xảy ra sạt lở taluy, khoảng 1.000m3 đất khiến một phần nhà dân bị sập, làm ba người trong nhà tử vong. 5 cháu nhỏ bị vùi lấp do sạt lở đất, 1 cháu bé tử vong: Trưa 19/12/2021, một nhóm gồm 6 cháu nhỏ cùng nhau đứng chơi cạnh một ngọn núi nhỏ sát đường liên xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An). Khi 5 đứa trẻ đang đứng chơi sát mép núi thì đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp. Một trong số 6 đứa trẻ này đứng ngoài đường nên may mắn thoát nạn, vội vàng chạy về nhà gọi người thân tới ứng cứu. Các cháu bé lần lượt được người dân tìm thấy và đưa ra ngoài sau đó. Tuy nhiên, cháu Cụt Trọng T. (11 tuổi, trú xã Nậm Nhoóng) đã tử vong do bị vùi lấp quá sâu. 4 cháu còn lại bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sạt lở đất, 3 học sinh tiểu học tử vong: Khoảng 16h ngày 23/12/2021, 4 em nhỏ rủ nhau lên khu đồi tại thôn Đồng Bèn 2 (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp. 3 em tử vong, còn 1 em được người dân cứu sống. Cả 3 em là học sinh của Trường Tiểu học Thượng Ấm. Thi thể các em đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương. Sạt lở đất, 2 người chết, 2 người bị thương: Chiều 29/9/2021, 4 người, gồm: T.T.B.H.(19 tuổi, P.12, TP.Đà Lạt) và N.T.T.Đ.(30 tuổi), K.M.P.(28 tuổi) và N.V.C.(22 tuổi) cùng quê Đắk Lắk, tạm trú P.9, TP.Đà Lạt đang trú mưa tại căn chòi tạm canh vườn ở khu vực Hố Hồng (P.7, TP.Đà Lạt). Trong khi đang trú mưa thì bất ngờ sạt lở đất, bờ taluy đổ sập lên căn chòi khiến chị T.T.B.H. và chị N.T.T.Đ. tử vong. Hai người nam còn lại bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Mưa to gây sạt lở kinh hoàng tại Đà Lạt, vùi lấp người và tài sản.

Bùn cát đổ xuống đường ở Mũi Né: Sau cơn mưa lớn vào rạng sáng 21/5, một lượng lớn bùn cát đã đổ ập trên đồi cao xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khiến nhiều ô tô và xe máy bị vùi lấp. Bước đầu xác định, lượng bùn cát tràn từ một dự án tràn xuống với độ dày từ 0,5 đến 1 m. Bùn cát đã làm ngập 2 xe chở khách trong đó có 1 chiếc 52 chỗ và 1 chiếc 16 chỗ và 4 xe máy. Theo nhiều người dân địa phương trực tiếp chứng kiến, đây không phải là lần đầu tiên lượng cát đỏ khổng lồ ập xuống khu vực này. Trước đó, vào tháng 5/2020 và tháng 4/2021, một lượng lớn bùn cát đỏ cũng bất ngờ đổ ập xuống đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, TP Phan Thiết và các cơ quan chức năng xác định lượng cát đỏ trên bắt nguồn từ dự án GoldSand Hill Villa. Sạt lở tại đèo Bảo Lộc: Ngày 30/7/2023, khi các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) tới chốt CSGT đèo Bảo Lộc để thực hiện nhiệm vụ thì bất ngờ một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp 3 cán bộ chiến sĩ và 1 người dân. Khoảng 22h15 cùng ngày, đại diện Cục CSGT Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường thi thể của cả 4 nạn nhân. Sạt lở 2 người chết ở Đà Lạt: Rạng sáng 29/6/2023, một taluy cao khoảng 30m, dài 20m bất ngờ đổ sập xuống dưới hẻm 36 đường mới Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt. Hậu quả, làm sập và hư hỏng một số căn nhà trong khu vực. Có 2 công nhân ngủ lại lán trại để trông coi công trình gồm bà N.T.H.V. (SN 1978) và chồng là ông P.K. (SN 1976, cùng ngụ tỉnh Phú Yên) bị đất đá đè tử vong. Sạt lở đất đá ở Lâm Đồng vùi lấp 2 vợ chồng, 1 người chết: Khuya ngày 17/6/2023, do mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở taluy xưởng cán tôn ở số nhà 686 Quốc lộ 20 thuộc đại bàn thôn Ánh Mai 1, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vụ việc khiến hàng chục khối đất đá của bờ taluy cao 8m phía sau đổ sập xuống khiến vợ chồng ông Nghiêm Đình Quang (40 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Lan (35 tuổi) bị đất đá vùi lấp. Cả hai được lực lượng chức năng cứu nạn đưa ra vào rạng sáng 18/6. Tuy nhiên, ông Nghiêm Đình Quang đã tử vong do chấn thương nặng, bà Lan bị thương nặng và được chuyển bệnh viện cấp cứu. Sạt lở nhà ở Cao Bằng, 3 người tử vong, 2 người bị thương: Sáng 30/4/2023, tại khu vực phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, đã xảy ra sạt lở nhà, khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương phải đi bệnh viện cấp cứu. Bờ kè này mới được xây, sau đó đổ đất vào, tạo mặt bằng. Công trình hoàn thành chưa lâu thì xảy ra sự việc thương tâm kể trên. Sạt lở đất trong đêm, ba người tử vong: Mưa lớn kéo dài liên tục với lượng mưa xấp xỉ 300mm xảy ra từ tối 30/5 đến rạng sáng 31/5/2022 đã gây ngập úng sâu tại nhiều khu vực thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên làm hư hại hàng chục ha lúa và hoa màu. Đặc biệt, vào khoảng 23h30 ngày 30/5, tại xóm Na Quán, xã Nam Hòa đã xảy ra sạt lở taluy, khoảng 1.000m3 đất khiến một phần nhà dân bị sập, làm ba người trong nhà tử vong. 5 cháu nhỏ bị vùi lấp do sạt lở đất, 1 cháu bé tử vong: Trưa 19/12/2021, một nhóm gồm 6 cháu nhỏ cùng nhau đứng chơi cạnh một ngọn núi nhỏ sát đường liên xã Nậm Nhoóng (huyện Quế Phong, Nghệ An). Khi 5 đứa trẻ đang đứng chơi sát mép núi thì đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp. Một trong số 6 đứa trẻ này đứng ngoài đường nên may mắn thoát nạn, vội vàng chạy về nhà gọi người thân tới ứng cứu. Các cháu bé lần lượt được người dân tìm thấy và đưa ra ngoài sau đó. Tuy nhiên, cháu Cụt Trọng T. (11 tuổi, trú xã Nậm Nhoóng) đã tử vong do bị vùi lấp quá sâu. 4 cháu còn lại bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sạt lở đất, 3 học sinh tiểu học tử vong: Khoảng 16h ngày 23/12/2021, 4 em nhỏ rủ nhau lên khu đồi tại thôn Đồng Bèn 2 (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở, vùi lấp. 3 em tử vong, còn 1 em được người dân cứu sống. Cả 3 em là học sinh của Trường Tiểu học Thượng Ấm. Thi thể các em đã được bàn giao về cho gia đình, mai táng theo phong tục địa phương. Sạt lở đất, 2 người chết, 2 người bị thương: Chiều 29/9/2021, 4 người, gồm: T.T.B.H.(19 tuổi, P.12, TP.Đà Lạt) và N.T.T.Đ.(30 tuổi), K.M.P.(28 tuổi) và N.V.C.(22 tuổi) cùng quê Đắk Lắk, tạm trú P.9, TP.Đà Lạt đang trú mưa tại căn chòi tạm canh vườn ở khu vực Hố Hồng (P.7, TP.Đà Lạt). Trong khi đang trú mưa thì bất ngờ sạt lở đất, bờ taluy đổ sập lên căn chòi khiến chị T.T.B.H. và chị N.T.T.Đ. tử vong. Hai người nam còn lại bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu. >>> Xem thêm video: Mưa to gây sạt lở kinh hoàng tại Đà Lạt, vùi lấp người và tài sản.