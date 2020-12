Bắt 2 kẻ cạy cốp xe lấy tiền của người rút từ ngân hàng

(Kiến Thức) - Hai kẻ từng có tiền án, sau khi ra tù rủ nhau đi "canh me" những người rút tiền trụ ATM sơ hở để cạy cốp xe lấy tiền.

Ngày 11/12, Công an huyện Ea Kar vừa tiếp nhận từ Công an tỉnh Đắk Lắk 2 nghi can là Mai Văn Lép (29 tuổi, trú xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) và Trần Xuân Nhi (40 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Nghi can Lép tại cơ quan điều tra.

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Lép và Nhi khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân nên 2 kẻ này bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện hành vi trộm cắp, hằng ngày, Lép và Nhi chở nhau đến một số cây ATM hoặc cổng ngân hàng để theo dõi những khách hàng đến rút tiền, khi phát hiện khách hàng bỏ tiền vào cốp xe thì chúng âm thầm theo dõi, đợi có cơ hội ra tay trộm cắp.