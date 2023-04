Bắt 2 đối tượng trộm dê bán lấy tiền mua ma túy ở Hà Giang

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cho biết đang củng cố hồ sơ, để mở rộng điều tra 2 đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng trộm dê mua ma túy.

Trước đó, ngày 7/4, Công an xã Thượng Tân (huyện Bắc Mê) nhận được tin báo của ông Nông Văn Quyết (41 tuổi, trú tại thôn Khuổi Nấng, xã Thượng Tân) cho biết bị trộm 2 con dê (khoảng 35kg/con) vào đêm 6/4 tại chuồng nuôi của gia đình.

Sau đó, Công an xã Thượng Tân đã phối hợp với Công an xã Minh Ngọc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương rà soát, sàng lọc, quyết liệt truy vết các đối tượng nghi vấn xác định Nguyễn Văn Hồng (30 tuổi) và Nông Văn Kết (26 tuổi) cùng trú tại thôn Nà Sài, xã Minh Ngọc (huyện Bắc Mê).

Làm việc với cơ quan Công an, cả Hồng và Kết khai nhận đều nghiện ma túy, đã thực hiện hành vi trộm cắp 2 con dê tại thôn Khuổi Nấng, xã Thượng Tân, sau đó bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng. Ngày 8/4, Công an xã Thượng Tân chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Mê để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng phát hiện tại giường ngủ của Nguyễn Văn Hồng có 1 lọ nhựa hình trụ, màu trắng - vàng, bên trong có 24 gói giấy chứa các chất bột màu trắng, nghi là heroin. Qua trưng cầu giám định xác định là chất ma túy với tổng khối lượng 0,327g. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Mê đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.