Bắt 2 đối tượng “hack” tài khoản Facebook, mạo danh vay tiền rồi chiếm đoạt

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ất Hợi (SN 1995) và Văn Ngọc Nghĩa (SN 1994) cùng thường trú tại phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2 đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, Hợi và Nghĩa lên mạng xã hội tìm mua 2 tài khoản Ngân hàng Techcombank số 19038063500011 đứng tên Trương Anh Kiệt và số 19038058098017 đứng tên Nguyễn Hoàng Nhật Quang; kèm theo mỗi tài khoản, mua 1 sim điện thoại để nhận mã OTP từ ngân hàng.

Hằng ngày, Hợi và Nghĩa sử dụng máy tính cá nhân vào mạng internet dò tìm mật khẩu tài khoản Facebook của người khác để chiếm quyền đăng nhập (“hack”), nghiên cứu các tin nhắn trên Facebook của chủ tài khoản rồi sử dụng các tài khoản Facebook này nhắn tin nhờ bạn bè, người thân của chủ tài khoản chuyển tiền. Để tránh bị nghi ngờ, các đối tượng chỉ nhờ gửi số tiền không quá lớn, từ 1 đến trên dưới 10 triệu đồng.

Tin tưởng những dòng tin nhắn có nội dung thân quen nên nhiều bạn bè của chủ tài khoản Facebook tưởng người thân cần tiền gấp nên đã chuyển vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu. Ngay sau đó, Hợi và Nghĩa sử dụng sim điện thoại nhận mã OTP và thực hiện lệnh rút tiền mặt tại máy ATM để chiếm đoạt.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ nhiều phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng. Đồng thời xác định, nạn nhân của 2 đối tượng này ở Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác.