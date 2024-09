Bắt 2 đối tượng dùng dao chặt chém cướp biển số xe máy

Ngày 12/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 22h30 ngày 28/7, tại đoạn đường thuộc tổ dân phố Sậm, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang có 2 trường hợp bị một số đối tượng nam giới đi xe mô tô đuổi theo, dùng dao chặt đứt và chiếm đoạt 2 dè chắn bùn phía sau có gắn biển kiểm soát.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, ngày 2/8/2024, Công an huyện Lạng Giang đã điều tra làm rõ 2 đối tượng là H.M.Q, sinh năm 2006, trú tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang và H.V.Đ sinh năm 2006, trú tại xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang về hành vi “Cướp tài sản” nêu trên.

Ngày 8/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với H.M.Q và H.V.Đ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để ngăn chặn các hành vi tương tự như trên, gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật của thanh thiếu niên; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, thường xuyên theo dõi, nắm bắt, quản lý nội dung các em được tiếp xúc trên không gian mạng để phòng ngừa những ảnh hưởng tiêu cực, gây ra những nhận thức sai lệch về tâm lý, hành vi lệch chuẩn của giới trẻ trong cuộc sống hiện nay./.