Trước khi bị bắt 3 nữ đại gia BĐS có tiếng giàu cỡ nào?

Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan lừa đảo hơn 234 tỷ đồng: Mới đây, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Soan là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác. Theo cơ quan Công an, bà Kim Soan bị cáo buộc lừa đảo ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng). Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ đại gia có tiếng trong lĩnh vực khoáng sản và bất động sản. Doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu "đất vàng" số 129 Pasteur (quận 3, Tp.HCM). Nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà: Ngày 21/5, Viện KSND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn lệnh khởi tố về tội "rửa tiền" đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, quê Thái Bình, ngụ Vũng Tàu). Trước đó, bị can Trà đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng". Trong quá trình mở rộng điều tra Công an xác định Trà cùng chị dâu đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay nặng lãi với số tiền gần 10 tỷ đồng, tính lãi từ 2.000 đồng - 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Về hành vi cho vay lãi nặng của Lâm Thị Thu Trà sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định bị can này đã thu về số tiền gốc hơn 200 tỷ đồng và đã thu lãi bất chính số tiền gần chục tỷ đồng. Hành vi của Trà được sự giúp sức của Đặng Thị Tuyết Lan bằng việc tính toán lãi suất cho người vay, ghi chép sổ sách. Tại địa phương, bà Trà được biết đến là đại gia bất động sản. Nữ đại gia Đào Thị Như Lệ lừa đảo hàng chục tỷ đồng: Tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bà Lệ được biết đến nhiều do sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất "vàng" tại Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn. Nhiều người cho Lệ vay mỗi lần từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, lãi suất từ 0,2% - 0,8%/ngày, có những khoản vay lãi suất 1%/ngày (365%/năm). Không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản, nhà cửa của Lệ hầu như đã cầm cố hết ở ngân hàng hoặc "cấn trừ". Theo Dân Việt đưa tin tổng số tiền Lệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là 41,4 tỷ đồng. >>>> Xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

Nữ đại gia Trương Thị Kim Soan lừa đảo hơn 234 tỷ đồng: Mới đây, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, TP HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Soan là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác. Theo cơ quan Công an, bà Kim Soan bị cáo buộc lừa đảo ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là 11.290.000 USD (quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là hơn 234 tỷ đồng). Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, bà Trương Thị Kim Soan được biết đến là nữ đại gia có tiếng trong lĩnh vực khoáng sản và bất động sản. Doanh nghiệp do bà Soan điều hành từng thâu tóm khu "đất vàng" số 129 Pasteur (quận 3, Tp.HCM). Nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà: Ngày 21/5, Viện KSND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã phê chuẩn lệnh khởi tố về tội "rửa tiền" đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, quê Thái Bình, ngụ Vũng Tàu). Trước đó, bị can Trà đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “cho vay lãi nặng". Trong quá trình mở rộng điều tra Công an xác định Trà cùng chị dâu đã cho cha con đại gia Thiện Soi vay nặng lãi với số tiền gần 10 tỷ đồng, tính lãi từ 2.000 đồng - 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Về hành vi cho vay lãi nặng của Lâm Thị Thu Trà sau hơn 1 tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định bị can này đã thu về số tiền gốc hơn 200 tỷ đồng và đã thu lãi bất chính số tiền gần chục tỷ đồng. Hành vi của Trà được sự giúp sức của Đặng Thị Tuyết Lan bằng việc tính toán lãi suất cho người vay, ghi chép sổ sách. Tại địa phương, bà Trà được biết đến là đại gia bất động sản. Nữ đại gia Đào Thị Như Lệ lừa đảo hàng chục tỷ đồng: Tháng 8/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam Đào Thị Như Lệ (SN 1979; ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bà Lệ được biết đến nhiều do sở hữu nhiều nhà hàng, khách sạn, hàng chục lô đất "vàng" tại Đà Nẵng với tổng giá trị ước tính hàng nghìn tỷ đồng. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản tụt dốc, không thể bán khiến Lệ lao đao. Lệ tìm đến các đối tượng cho vay lãi nặng để vay tiền nhằm trả lãi ngân hàng cho các khoản nợ hàng trăm tỷ đồng đã đến hạn. Nhiều người cho Lệ vay mỗi lần từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng, lãi suất từ 0,2% - 0,8%/ngày, có những khoản vay lãi suất 1%/ngày (365%/năm). Không có khả năng trả nợ, chỉ trong thời gian ngắn, Lệ nợ hàng nghìn tỷ đồng. Tài sản, nhà cửa của Lệ hầu như đã cầm cố hết ở ngân hàng hoặc "cấn trừ". Theo Dân Việt đưa tin tổng số tiền Lệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác là 41,4 tỷ đồng. >>>> Xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo trúng thưởng qua điện thoại. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.