Chân dung các ĐBQH chuyên trách khóa XV vừa được phê duyệt

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Mẫn sinh ngày: 12/11/1970; Quê quán: xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Thái; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Hiện bà Cầm Thị Mẫn là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, thành viên nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Iran; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Thịnh sinh ngày: 22/4/1971; Quê quán: xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Công nghệ dệt kim. Ông Nguyễn Tuấn Thịnh hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hôi Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Minh Bình, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bình sinh ngày: 22/8/1977; Quê quán: xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. Ông Trịnh Minh Bình hiện đang là Trưởng Phòng Hành chính-Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở Tư pháp Vĩnh Long. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Nhật Minh, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Minh sinh ngày: 9/4/1970; Quê quán: xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế. Ông Trần Nhật Minh hiện là Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn bà Cầm Thị Mẫn, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Mẫn sinh ngày: 12/11/1970; Quê quán: xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Dân tộc: Thái; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn. Hiện bà Cầm Thị Mẫn là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, thành viên nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Iran; Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV, tại Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Thịnh sinh ngày: 22/4/1971; Quê quán: xã Viên Nội, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Công nghệ dệt kim. Ông Nguyễn Tuấn Thịnh hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hôi Hà Nội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Minh Bình, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Bình sinh ngày: 22/8/1977; Quê quán: xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật. Ông Trịnh Minh Bình hiện đang là Trưởng Phòng Hành chính-Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Sở Tư pháp Vĩnh Long. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Nhật Minh, Đại biểu Quốc hội khóa XV làm Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Minh sinh ngày: 9/4/1970; Quê quán: xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế. Ông Trần Nhật Minh hiện là Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An .