Báo Tri thức và Cuộc sống cùng Sở TTTT TP HCM tri ân các tuyến đầu chống dịch

Tại buổi thăm và tặng tiền, quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Bệnh viện Dã chiến (BVDC) số 12 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM) sáng 23/9, bà Nguyễn Lê Vân - Phó trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM (TTTT) phát biểu: "Không chỉ có nhân viên y tế, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, lực lượng vũ trang cũng đã sát cánh cùng ngành y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố thành lập, đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến là một minh chứng sống động cho sự hiệp đồng tác chiến, không còn sự phân biệt giữa lực lượng vũ trang với dân sự, giữa trung ương với địa phương, giữa chính quyền với doanh nghiệp trong cuộc chiến chống COVID-19, vì mục tiêu chiến thắng dịch COVID-19".

Lãnh đạo Sở y tế TPHCM, Ban giám đốc BVDC số 12 tại buổi trao tặng quà từ Phòng Báo chí (Sở TT-TT TP HCM) và VPĐD Báo Tri thức & Cuộc sống. Trân trọng những tình cảm mà Phòng Báo chí (Sở TTTT TP HCM) và VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống, cũng như các tấm lòng hảo tâm, BS.CKII Phạm Đăng Trọng Tường, Giám đốc BVDC số 12, bày tỏ: "Ngoài giá trị vật chất, những món quà và sự thăm hỏi còn là sự động viên tinh thần lớn lao đối với đội ngũ y bác sĩ trong những ngày chống dịch căng thẳng. Sự trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ sẽ giúp hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm; giúp nhân viên y tế điều trị người bệnh tốt hơn". Tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, đón nhận những món quà thiết thực, ý nghĩa từ Phòng Báo chí và VPĐD Báo Tri thức và Cuộc sống, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Tất cả những tấm lòng quan tâm từ lãnh đạo đến cộng đồng là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các y bác sĩ cũng như các lực lượng khác nơi tuyến đầu tiếp tục trong cuộc chiến với dịch COVID-19”.

Đại diện Bệnh viện NDGĐ đón nhận những phần quà thiết thực từ Phòng Báo chí (Sở TT-TT) và VPĐD Báo Tri thức & Cuộc sống tại TP HCM. Nhà báo Bùi Hương, Phó Trưởng VPĐD Báo Tri Thức & Cuộc Sống bày tỏ: "Đội ngũ những người làm báo cũng là những chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống dịch cùng với đội ngũ y, bác sĩ, công an, bộ đội và các lực lượng khác. Chúng tôi thấu hiểu được những khó khăn vất vả, sự hy sinh thầm lặng của của đội ngũ y, bác sĩ".