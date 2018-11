Bão số 9 cuốn trôi 1 thanh niên, đến nay vẫn mất tích

Thông tin ban đầu, hơn 22h tối ngày 25/11, sau khi hết giờ làm việc, anh Long (công nhân bị mất tích) cùng một số người bạn chạy xe máy về nhà giữa dông mưa kinh hoàng do cơn bão số 9.



Khi ngang qua khu vực kênh đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, TP.HCM thì xe máy của Long bị dòng nước mưa bão quật ngã, cuốn trôi.

Bão số 9 gây mưa lớn, ngập lụt tại TP.HCM.

Phát hiện vụ việc, một số người dân gần đó chạy ra hỗ trợ cứu giúp nạn nhân nhưng đành bất lực.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ công an TP.HCM đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích do cơn bão số 9. Tuy nhiên, do nước kênh dâng cao, trời mưa lớn việc tìm kiếm phải dời lại.

Đến trưa nay 26/11, việc tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục nhưng gặp nhiều khó khăn do nước vẫn ngập sâu và chảy xiết.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

Theo ghi nhận, tại vị trí gần nơi anh Long mất tích, miệng cống nước vẫn chảy xiết xói mòn, cuốn trôi đất đá để lộ ra các cọc bê tông của dải ta-luy bảo vệ rất nguy hiểm vì có nguy cơ sạt lỡ tại khu vực.

Để đảm bảo an toàn lượng chức năng cho đặt thêm hàng rào sắt dọc đường đi để bảo vệ người đi đường. Và cắt cử lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng quanh khu vực này để nhắc nhở người dân.