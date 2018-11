Nghi bị phun kích thích "chuối Tết 2019" chín vàng rực cả vườn

Ngày 26/11, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn, chị Đỗ Thị Thủy (quê ở Hưng Yên) cho biết, 1 tuần qua vườn chuối Tết 2019 của gia đình (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bỗng dưng chín vàng rực cả khu vườn. Đây là chuối trồng phục vụ dịp Tết nguyên đán 2019 nhưng đều chín rụng với nghi vấn bị kẻ gian phun thuốc kích thích đang khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với PV, chị Thủy cho biết: “Nếu là do thời tiết mà chuối chín thì các vườn chuối bên cạnh không bị chín mà chỉ duy nhất vườn của gia đình có hiện tượng như thế? Chúng tôi không có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với bất kỳ ai ở khu vực này”. Theo anh Tuấn, nếu tính theo giá thị trường thời điểm này ước tính thiệt hại mà vợ chồng anh nông dân này phải chịu lên tới khoảng 500 triệu đồng. Còn vào dịp Tết nguyên đán 2019 thì giá trị của số chuối nghi bị hủy hoại trên có thể gấp đôi. Gia đình anh Tuấn, chị Thủy cho biết thêm, mọi năm vườn chuối nhà anh chị có xảy ra hiện tượng mất trộm, nhưng số lượng ít, không đáng kể nên chị không để tâm. Tuy nhiên, lần này tổn thất là quá lớn đối với gia đình. Dù chuối có màu vàng, bục vỏ nhưng phần ruột vẫn non, cứng đơ như chuối xanh bình thường nên số buồng chuối chín nghi bị kẻ xấu phun thuốc kích thích không thể ăn hoặc thu hoạch được. Theo tìm hiểu được biết, năm 2014, sau khi vay mượn người thân và ngân hàng được một số tiền, anh Tuấn có thuê lại hơn 3ha đất nông nghiệp để trồng chuối. Đứa con trai khi đó mới 6 tuổi phải gửi nhờ ông bà chăm sóc tại quê nhà, còn anh cùng vợ và đứa con gái mới lọt lòng lặn lội lên Hà Nội để chăm non vườn. Nhìn những buồng chuối nghi bị ép chín, vợ chồng anh Tuấn buồn rầu không nói nên lời, coi như vụ này mất trắng. Liên quan đến vấn đề trên, sáng ngày 26/11, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chủ tịch UBND xã Dương Hà (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này xã không nhận được bất kỳ trình báo nào của chủ vườn. Tuy nhiên, khi xã nắm được thông tin qua báo giới, xã cử cán bộ xuống kiểm tra thì thấy vườn chuối của gia đình anh Tuấn, chị Thủy chỉ nằm một chút trên phần đất của xã, còn lại là thuộc phần xã Trung Mầu. Hình ảnh: Những buồng chuối nghi bị ép chín được chặt bỏ. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Văn Lý (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu quy chiếu theo những thông tin mà chủ vườn cung cấp, thì kẻ gây án có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 – Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể, chủ vườn cho biết thiệt hại của 2.000 buồng chuối ước tính có giá trị lên tới 500 triệu đồng. Với mức thiệt hại này, kẻ phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 đến 20 năm (theo điểm a, khoản 4, điều 178). Tuy nhiên mức độ thiệt hại, các dấu hiệu hình sự như thế nào phải chờ kết luận điều tra từ phía cơ quan điều tra.

Ngày 26/11, vợ chồng anh Nguyễn Văn Tuấn, chị Đỗ Thị Thủy (quê ở Hưng Yên) cho biết, 1 tuần qua vườn chuối Tết 2019 của gia đình (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bỗng dưng chín vàng rực cả khu vườn. Đây là chuối trồng phục vụ dịp Tết nguyên đán 2019 nhưng đều chín rụng với nghi vấn bị kẻ gian phun thuốc kích thích đang khiến dư luận xôn xao. Trao đổi với PV, chị Thủy cho biết: “Nếu là do thời tiết mà chuối chín thì các vườn chuối bên cạnh không bị chín mà chỉ duy nhất vườn của gia đình có hiện tượng như thế? Chúng tôi không có mâu thuẫn hay hiềm khích gì với bất kỳ ai ở khu vực này”. Theo anh Tuấn, nếu tính theo giá thị trường thời điểm này ước tính thiệt hại mà vợ chồng anh nông dân này phải chịu lên tới khoảng 500 triệu đồng. Còn vào dịp Tết nguyên đán 2019 thì giá trị của số chuối nghi bị hủy hoại trên có thể gấp đôi. Gia đình anh Tuấn, chị Thủy cho biết thêm, mọi năm vườn chuối nhà anh chị có xảy ra hiện tượng mất trộm, nhưng số lượng ít, không đáng kể nên chị không để tâm. Tuy nhiên, lần này tổn thất là quá lớn đối với gia đình. Dù chuối có màu vàng, bục vỏ nhưng phần ruột vẫn non, cứng đơ như chuối xanh bình thường nên số buồng chuối chín nghi bị kẻ xấu phun thuốc kích thích không thể ăn hoặc thu hoạch được. Theo tìm hiểu được biết, năm 2014, sau khi vay mượn người thân và ngân hàng được một số tiền, anh Tuấn có thuê lại hơn 3ha đất nông nghiệp để trồng chuối. Đứa con trai khi đó mới 6 tuổi phải gửi nhờ ông bà chăm sóc tại quê nhà, còn anh cùng vợ và đứa con gái mới lọt lòng lặn lội lên Hà Nội để chăm non vườn. Nhìn những buồng chuối nghi bị ép chín, vợ chồng anh Tuấn buồn rầu không nói nên lời, coi như vụ này mất trắng. Liên quan đến vấn đề trên, sáng ngày 26/11, ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chủ tịch UBND xã Dương Hà (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, đến thời điểm này xã không nhận được bất kỳ trình báo nào của chủ vườn. Tuy nhiên, khi xã nắm được thông tin qua báo giới, xã cử cán bộ xuống kiểm tra thì thấy vườn chuối của gia đình anh Tuấn, chị Thủy chỉ nằm một chút trên phần đất của xã, còn lại là thuộc phần xã Trung Mầu. Hình ảnh: Những buồng chuối nghi bị ép chín được chặt bỏ. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Văn Lý (Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, nếu quy chiếu theo những thông tin mà chủ vườn cung cấp, thì kẻ gây án có dấu hiệu phạm tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178 – Bộ luật hình sự 2015. Cụ thể, chủ vườn cho biết thiệt hại của 2.000 buồng chuối ước tính có giá trị lên tới 500 triệu đồng. Với mức thiệt hại này, kẻ phạm tội có thể bị phạt tù từ 10 đến 20 năm (theo điểm a, khoản 4, điều 178). Tuy nhiên mức độ thiệt hại, các dấu hiệu hình sự như thế nào phải chờ kết luận điều tra từ phía cơ quan điều tra.