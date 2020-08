Bão số 2: Đường phố Hải Phòng ngập sâu, CSGT lội nước làm nhiệm vụ

Đầu giờ chiều 2/8, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh Ninh Bình-Thanh Hóa. Tuy nhiên, do mưa lớn nhiều tuyến phố tại Hải Phòng đã ngập sâu trong nước, giao thông đi lại rất khó khăn. Đáng chú ý, tại các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tô Hiệu, Hùng Vương… có nhiều điểm ngập sâu. Đây là những tuyến phố trung tâm nơi có mật độ lưu lượng giao thông cao. Mưa lụt đã gây nhiều khó khăn cho người tham giao giao thông. Đường phố chìm trong biển nước. Do ảnh hưởng bão số 2, đường phố bị ngập CSGT lội nước giúp đỡ người tham gia giao thông. Đồng thời hướng dẫn người dân khu vực nước ngập sâu. Nhiều biện pháp che chắn nước nhưng vẫn ngập. Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ do xe chết máy. Nước ngập nửa xe. Tham gia giao thông trên đường ngập nước là nỗi ám ảnh của không ít người dân. Nước ngập trên nhiều tuyến phố, giao thông hỗn loạn. Vỉa hè ngập sâu trong nước. Hàng quán không thể kinh doanh do ngập nước. Cây xanh bị bật gốc tại ngã 3 Quang Trung, Lãn Ông.

