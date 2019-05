Bạn gái đi chơi cùng người khác, thanh niên 18 tuổi buồn nên nhảy cầu tự tử

Lực lượng chức năng vừa cứu sống kịp thời một nam thanh niên leo qua lan can cầu Chợ Gạo cũ tự tử do buồn chuyện tình cảm.

Chiều ngày 1/5, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết đã cùng người dân đi đường cứu sống kịp thời một nam thanh niên leo qua lan can cầu Chợ Gạo cũ, ý định nhảy cầu tự tử.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, nhiều người dân đi đường đã báo cảnh sát khi chứng kiến nam thanh niên bất ngờ dừng xe và leo qua lan can cầu định nhảy xuống kênh Chợ Gạo tự tử.

Cầu Chợ Gạo cũ, nơi nam thanh niên có ý định tự tử. Ảnh: Zing

Cảnh sát khi đến hiện trường đã thuyết phục thanh niên nhưng người này không từ bỏ ý định. Ít phút sau, lực lượng chức năng đến khống chế, đưa anh này vào cầu an toàn.

Khi thanh niên này vừa leo qua lan can cầu định nhảy xuống thì 1 cán bộ công an cùng người dân lao vào khống chế và đưa vào bên trong cầu an toàn. Thanh niên này sau đó được đưa về trụ sở cơ quan công an làm việc.

Nam thanh niên được đưa về cơ quan công an. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Bước đầu thanh niên khai tên B.Q.Th (18 tuổi, trú xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo). Th. khai nguyên nhân nhảy cầu do buồn chuyện tình cảm . Theo đó, vào trưa cùng ngày, Th. đến nhà bạn gái để ăn nhậu, sau đó thấy bạn gái được một bạn trai khác chở đi chơi nên buồn và ra cầu định tự tử.

Sau đó, nam thanh niên này đã được bàn giao cho gia đình để đưa về nhà quản lý và chăm sóc.