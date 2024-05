Bác tin đồn lãnh đạo Đắk Lắk bị cấm xuất cảnh

Chiều 7/5, trao đổi với phóng viên báo Tri thức & Cuộc sống, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, không có chuyện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bị cấm xuất cảnh khi đi sang Hàn Quốc.

Tỉnh Đắk Lắk phản bác các thông tin sai lệch, thất thiệt về lãnh đạo tỉnh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời gian gần đây có nhiều thông tin thất thiệt lan truyền tại địa phương về lãnh đạo tỉnh gây ảnh hưởng lớn đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể và uy tín cá nhân.

Trong đó có vụ việc tỉnh Đắk Lắk thành lập đoàn đi công tác Hàn Quốc từ ngày 24 đến ngày 28/4. Tại sân bay, một lãnh đạo UBND tỉnh hủy không đi vì gia đình có người thân ốm nặng, nhưng sau đó dư luận lại đồn thổi việc người này bị cấm xuất cảnh.

Việc dư luận đồn thổi một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bị cấm xuất cảnh là hoàn toàn không đúng sự thật.



Ngoài ra còn nhiều luồng dư luận đồn thổi thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã vào kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; phía lãnh đạo tỉnh khẳng định thông tin trên là thất thiệt, hoàn toàn không có thật.

Đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, thông tin sai này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tập thể lãnh đạo của tỉnh. Những đồn thổi sai lệch còn làm hoang mang trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 4 do UBND tỉnh tổ chức vào hôm nay (7/5), một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc cơ quan công an điều tra các vụ án kinh tế xảy ra tại một số tỉnh, thành phố, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

"Lãnh đạo các sở, ngành cần quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin chưa kiểm chứng, thông tin thất thiệt làm ảnh hưởng đến các lãnh đạo tỉnh và mất an ninh chính trị nội bộ trên địa bàn", vị lãnh đạo Công an tỉnh nhấn mạnh.

