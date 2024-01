Bác thợ nề quá chén, quên đường về lý giải việc gọi vợ là 'Đó rách ngáng trộ'

XEM CLIP: Bác thợ nề cam kết không uống rượu khi lái xe

Lãnh đạo công an xã Tân Lâm Hương chiều nay xác nhận thông tin trên và cho biết, khoảng 10h sáng nay, công an đã mời bác Nguyễn Văn Sự (50 tuổi, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương) lên viết cam kết.

"Trước mắt, chúng tôi cho bác thợ nề viết cam kết không tái phạm. Chúng tôi cũng nhắc nhở để bác nhận thức được cái sai. Bác Sự đã ký cam kết từ nay về sau không điều khiển xe máy khi đã sử dụng rượu bia, còn việc xử phạt do Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Tĩnh xử lý sau", lãnh đạo công an xã nói.

Bác thợ nề lên công an xã viết cam kết. Ảnh: T.Lương

Kể lại sự việc, bác Sự cho biết bản thân làm thợ nề hơn 10 năm nay. Tối qua, sau khi kết thúc công việc, bác được chủ nhà mời ăn cơm và uống rượu. Do quá chén nên sau đó bác đi lạc tới 3 lần, không nhớ đường về nhà.



Khi đang đi lạc trên đường Hàm Nghi (phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh), bác bị đội cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. "Lúc dừng xe, tôi được các chú cảnh sát giới thiệu có Giám đốc Công an tỉnh đang ở đây".

Bác thợ nề cho biết, Giám đốc Công an tỉnh đã nhắc nhở bác uống rượu thì không nên lái xe, rồi cho người gọi tới số máy người thân của bác để đón về.

Bác Sự tại buổi làm việc với công an xã. Ảnh: T.Lương

Bác Sự cho hay: "Sau sự việc này, bản thân tôi sẽ kiềm chế rượu bia, hạn chế tối đa. Từ nay tôi không lái xe khi đã uống rượu nữa".



Theo lời bác Sự, nhiều người bật cười khi thấy bác lưu tên vợ trong danh bạ điện thoại là "Đó rách ngáng trộ".

"Vợ chồng sống với nhau lâu năm nên tôi lưu hài hước như thế chứ không có ý gì. Đó rách ngáng trộ có ý nói là vợ không làm nên trò trống gì lại cản trở người khác.

Hôm qua, khi đưa tôi về nhà, vợ không nói gì, chỉ khuyên từ nay đừng uống rượu nữa. Cũng may, lúc tối có 'Đó rách ngáng trộ' chở về nhà, chứ không thì tôi cũng loay hoay, không tìm được đường về", bác Sự chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trò chuyện với bác thợ nề vào thời điểm xảy ra vi phạm. Ảnh: T.Lương

Trước đó, tối qua, bác thợ nề Nguyễn Văn Sự uống quá chén, đi lạc đường. Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa lạnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đang cùng tổ công tác của công an TP Hà Tĩnh xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Hàm Nghi.



Đại tá Phong đã cho người gọi điện thoại bảo vợ bác thợ nề xuống đưa về nhà.

"Tôi đã cho vợ của bác đón về vì khi đó mưa lạnh, bác đã uống rượu lại lớn tuổi rồi, nếu cảm lạnh hoặc đột quỵ thì ân hận cả đời. Chúng tôi giữ lại phương tiện để sáng hôm sau mời bác đến làm việc, kiểm điểm, nhắc nhở và có hình thức xử lý phù hợp", Đại tá Phong nói.