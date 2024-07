Bắt được nghi phạm sát hại 2 mẹ con, 500 triệu treo thưởng ra sao?

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ Dương Đình Luyện (SN 1985, Khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) - nghi phạm sát hại hai mẹ con tại phường Văn An, thành phố Chí Linh khi đang lẩn trốn tại TPHCM trưa ngày 8/7.

Dương Đình Luyện, nghi phạm sát hại hai người phụ nữ ở Chí Linh.

Tối cùng ngày, Dương Đình Luyện đã được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an TP Chí Linh đã thông báo thưởng 500 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị, phục vụ công tác truy tìm, truy bắt được đối tượng Dương Đình Luyện.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống sáng 9/7, lãnh đạo Công an TP Chí Linh cho biết, sau khi Dương Đình Luyện gây án và bỏ trốn, đơn vị đã thông báo treo thưởng số tiền 500 triệu đồng cho người cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt đối tượng. Số tiền này do một số quần chúng nhân dân sinh sống trên địa bàn đóng góp để hỗ trợ lực lượng công an nhanh chóng phá án.

“Đối tượng Dương Đình Luyện bị lực lượng công an tự bắt nên số tiền này sẽ không trao thưởng cho ai cả. Bởi truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của lực lượng công an”, lãnh đạo Công an TP Chí Linh cho biết.

Như đã đưa tin, khoảng 13h50 ngày 23/6, Dương Đình Luyện đi ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị H. ở khu dân cư Tường, phường Văn An. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người bà H. và chị Trần Thị N.A. Hậu quả làm 2 mẹ con bà H. tử vong. Gây án xong, Luyện lái xe ô tô rời khỏi hiện trường và bỏ lại xe tại một khu ruộng thuộc khu dân cư Miễu Sơn, phường Thái Học (TP Chí Linh).

Ngay sau khi nhận tin báo, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Chí Linh cùng với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra xác minh.

Qua thu thập tài liệu xác định, Dương Đình Luyện là nghi phạm gây ra vụ án đã lẩn trốn khỏi địa phương nên đã tiến hành truy bắt.

Được biết, Luyện quen biết và sinh sống như vợ chồng với chị N.A. từ năm 2015 và có 1 con chung. Sau đó, 2 người chia tay. Đến năm 2021, Luyện quen biết và kết hôn với chị Đ.T.G. (sinh năm 1994 ở phường Văn Đức, TP Chí Linh) và có 1 con nhỏ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Kẻ vượt ngục Triệu Quân Sự giết người vì mê chơi game