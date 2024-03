Bắc Giang: Tạm giữ nam thanh niên đi xe máy tông CSGT nhập viện

Ngày 8/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quang Huy (SN 2005, trú tại TDP Trong Đầm, thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh nơi xảy ra sự việc. Ảnh Công an tỉnh Bắc Giang

Trước đó, ngày 6/3, Đội CSGT Công an huyện Hiệp Hòa thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề: nồng độ cồn, người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và xe ô tô quá tải trọng tại km 59+650 trên tuyến ĐT 295 (Thị trấn Thắng đi cầu Đông Xuyên) tại địa phận TDP Cầu Trang, thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa.

Khoảng 8h53 cùng ngày, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện do đồng chí Đ.T.C - cán bộ làm Tổ trưởng phát hiện Trần Quang Huy điều khiển phương tiện xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và biển kiểm soát nên đồng chí C đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng Huy không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông mà điều khiển xe mô tô đâm trực diện khiến đồng chí bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108, TP Hà Nội.

Hiện vụ nam thanh niên đi xe máy tông CSGT nhập viện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.