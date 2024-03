Loạt vụ “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo để lừa tiền tỷ

Bắt đối tượng “nổ” quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng: Phạm Thị Hà, (SN 1976 trú xã Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa) làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa (tên T.) và tự giới thiệu mình là một nữ doanh nhân thành đạt, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, có thể xin cho công ty của bà T. trúng đấu giá dự án thanh lý 163,2 ha vườn cao su tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Ngày 7/3, Hà bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam. 'Nổ' là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ: Nguyễn Thị Mai (SN 1991, trú thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) và chị N.T.X (39 tuổi, trú tại xã Phú Lâm, Tiên Du) quen biết từ lâu. Cuối năm 2021, biết chị X. đang muốn xin cho em trai vào làm ở Cục Hải quan Bắc Ninh. Mặc dù chỉ là lao động tự do, nhưng Mai nói mình là con dâu tương lai của một lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và là cháu dâu tương lai của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, có thể xin được vào làm việc tại Cục Hải quan rồi lừa đảo hơn 8,7 tỷ đồng. Ngày 4/3, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Mai. Nữ quái lừa đồng nghiệp "chạy án", chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng: Biết anh T. (quê Đà Nẵng) lo lắng sẽ bị bắt giữ vì Công an đang điều tra việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, Chế Thị Mỹ Ngân (43 tuổi, ngụ TP HCM) từng là đồng nghiệp, "nổ" là có quan hệ với các lãnh đạo ở Trung ương và Bộ Công an. Ngân gợi ý anh T. lo tiền để “chạy án” rồi chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng. Ngày 3/2, Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Chế Thị Mỹ Ngân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. 'Nổ' có khả năng làm thủ tục tách thửa đất để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Trần Thanh Bình (SN 1991, ngụ quận 6, TP HCM) “nổ” có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể làm thủ tục tách 2 thửa đất cho ông Đ. ở huyện Bình Chánh. Tin lời, ông Đ. đã chuyển gần 6 tỷ đồng cho Bình. Bị phát hiện, Bình đưa lại giấy tờ chưa tách được thửa và chuyển trả số tiền 1,7 tỷ đồng. Từ đó, Bình trốn tránh nên ông Đ. làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Ngày 24/11/2023, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm Bình. "Nổ" có thể xin cấp phép nhanh, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng: Không có việc làm ổn định, Nguyễn Thị Vân (SN 1976, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) từ Hà Nội lên Hòa Bình tìm gặp chủ doanh nghiệp là ông Trần Quang Sâm đang làm dự án công viên nghĩa trang, "nổ" quen nhiều lãnh đạo huyện và tỉnh, có thể xin cấp nhanh quyết định giao đất rồi lừa đảo gần tỷ đồng. Nhận được tiền, Vân sử dụng hết vào các mục đích cá nhân. Ngày 21/11/2023, Vân bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố, bắt tạm giam. "Nổ" quen biết cán bộ cấp cao, lừa đảo gần 2,3 tỷ đồng: Trong 1 lần đi uống cà phê, ông Chu Kỳ Dương (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) quen biết với Lê Trần Thắng (SN 1983, ngụ huyện Hoài Đức, Hà Nội). Thắng nói mình có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao ở Trung ương nên xin cho nhiều doanh nghiệp thực hiện dự án. Trong lúc công ty xây dựng của mình đang gặp khó khăn, tin tưởng Thắng sẽ xin được dự án nên ông Dương đã vay tiền đưa cho Thắng gần 2,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thắng không xin được dự án và không trả lại tiền. Ngày 12/7/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Thắng. "Nổ" quen biết nhiều để lừa chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng: Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1983; trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sau khi gặp chị C.B.P (SN 1987, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long), Thịnh khoe bản thân quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành pháp luật, có thể "chạy án", xin cho chồng chị P. được giảm án. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 4 tỷ đồng. Tháng 7/2023, Thịnh bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam. >>> Xem thêm video: Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản.

Bắt đối tượng “nổ” quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng: Phạm Thị Hà, (SN 1976 trú xã Quảng Hùng, Quảng Xương, Thanh Hóa) làm quen với một nữ doanh nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa (tên T.) và tự giới thiệu mình là một nữ doanh nhân thành đạt, có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo, có thể xin cho công ty của bà T. trúng đấu giá dự án thanh lý 163,2 ha vườn cao su tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng. Ngày 7/3, Hà bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam. 'Nổ' là con dâu tương lai của lãnh đạo tỉnh để lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ: Nguyễn Thị Mai (SN 1991, trú thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) và chị N.T.X (39 tuổi, trú tại xã Phú Lâm, Tiên Du) quen biết từ lâu. Cuối năm 2021, biết chị X. đang muốn xin cho em trai vào làm ở Cục Hải quan Bắc Ninh. Mặc dù chỉ là lao động tự do, nhưng Mai nói mình là con dâu tương lai của một lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và là cháu dâu tương lai của Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh, có thể xin được vào làm việc tại Cục Hải quan rồi lừa đảo hơn 8,7 tỷ đồng. Ngày 4/3, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Mai. Nữ quái lừa đồng nghiệp "chạy án", chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng: Biết anh T. (quê Đà Nẵng) lo lắng sẽ bị bắt giữ vì Công an đang điều tra việc mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, Chế Thị Mỹ Ngân (43 tuổi, ngụ TP HCM) từng là đồng nghiệp, "nổ" là có quan hệ với các lãnh đạo ở Trung ương và Bộ Công an. Ngân gợi ý anh T. lo tiền để “chạy án” rồi chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng. Ngày 3/2, Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng Chế Thị Mỹ Ngân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. 'Nổ' có khả năng làm thủ tục tách thửa đất để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng: Trần Thanh Bình (SN 1991, ngụ quận 6, TP HCM) “nổ” có mối quan hệ với các cơ quan chức năng, có thể làm thủ tục tách 2 thửa đất cho ông Đ. ở huyện Bình Chánh. Tin lời, ông Đ. đã chuyển gần 6 tỷ đồng cho Bình. Bị phát hiện, Bình đưa lại giấy tờ chưa tách được thửa và chuyển trả số tiền 1,7 tỷ đồng. Từ đó, Bình trốn tránh nên ông Đ. làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Ngày 24/11/2023, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm Bình. "Nổ" có thể xin cấp phép nhanh, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng: Không có việc làm ổn định, Nguyễn Thị Vân (SN 1976, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) từ Hà Nội lên Hòa Bình tìm gặp chủ doanh nghiệp là ông Trần Quang Sâm đang làm dự án công viên nghĩa trang, "nổ" quen nhiều lãnh đạo huyện và tỉnh, có thể xin cấp nhanh quyết định giao đất rồi lừa đảo gần tỷ đồng. Nhận được tiền, Vân sử dụng hết vào các mục đích cá nhân. Ngày 21/11/2023, Vân bị Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố, bắt tạm giam. "Nổ" quen biết cán bộ cấp cao, lừa đảo gần 2,3 tỷ đồng: Trong 1 lần đi uống cà phê, ông Chu Kỳ Dương (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) quen biết với Lê Trần Thắng (SN 1983, ngụ huyện Hoài Đức, Hà Nội). Thắng nói mình có mối quan hệ với các cán bộ cấp cao ở Trung ương nên xin cho nhiều doanh nghiệp thực hiện dự án. Trong lúc công ty xây dựng của mình đang gặp khó khăn, tin tưởng Thắng sẽ xin được dự án nên ông Dương đã vay tiền đưa cho Thắng gần 2,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thắng không xin được dự án và không trả lại tiền. Ngày 12/7/2023, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Thắng. "Nổ" quen biết nhiều để lừa chạy án, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng: Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1983; trú TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) sau khi gặp chị C.B.P (SN 1987, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long), Thịnh khoe bản thân quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành pháp luật, có thể "chạy án", xin cho chồng chị P. được giảm án. Tuy nhiên, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 4 tỷ đồng. Tháng 7/2023, Thịnh bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam. >>> Xem thêm video: Danh tính 2 nữ quái và “màn kịch” lừa đảo bằng tin nhắn chuyển khoản.