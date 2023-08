Bắc Giang: Tạm giữ 5 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi 'liêng'

Ngày 10/8, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 15h30 ngày 9/8, tại nhà Dương Văn Hiệp (SN 1996, ở thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng) công an bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh “liêng”.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo đó, các đối tượng bị bắt gồm: Dương Văn Hiệp (SN 1996), Phùng Văn Khánh (SN 1986) Phùng Văn Tiến (SN 1986) cùng trú tại thôn Nội, xã Nội Hoàng và Nguyễn Văn Tuân (SN 1988, ở thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) cùng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, ở thôn Thành Công, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).

Thu giữ tại nơi đánh bạc 2 chiếu bạc 1 bộ bài tú lơ khơ 52 lá bài và số tiền 14,2 triệu đồng. Tạm giữ trên người các đối tượng 4 điện thoại di động có trị giá thành tiền là 8,7 triệu đồng.

Công an đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.

Do đó, Công an huyện Yên Dũng đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền người thân, gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc , không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức và trên không gian mạng Kịp thời thông tin đến công an khi phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc để phục vụ công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương...