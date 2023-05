Bắc Giang: Đại úy công an trả lại tài sản cho người đánh rơi

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, mới đây một cán bộ Công an thị trấn Kép, huyện Lạng Giang đã nhanh chóng xác minh, trao trả lại chiếc ví nhặt được cho chủ nhân đánh rơi.

Đại úy Hoàng Hồng Ngọc (giữa) trao trả lại tài sản cho chị Thân Thị Hoa.

Theo đó, sáng 3/5, đại úy Hoàng Hồng Ngọc - Cán bộ Công an thị trấn Kép, huyện Lạng Giang là vận động viên thuộc Đội tuyển vượt vật cản của Công an tỉnh (đang tập luyện để tham gia thi đấu tại Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II, năm 2023) trên đường di chuyển đến địa điểm luyện tập tại Trường bắn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (xã Song Mai, TP Bắc Bắc Giang) đã nhặt được 1 chiếc ví, bên trong có tiền, điện thoại và giấy tờ cá nhân của một công dân có địa chỉ tại xã Quế Nham, Tân Yên, Bắc Giang.

Đại úy Hoàng Hồng Ngọc cùng các cán bộ trong đội tuyển đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Song Mai (TP Bắc Giang) và Công an xã Quế Nham (Tân Yên) để xác minh và liên hệ trả lại chiếc ví trên cho chủ nhân là chị Thân Thị Hoa, có địa chỉ thường trú tại xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Được biết, chị Hoa quê ở xã Song Mai, TP Bắc Giang, sáng ngày 3/5, trên đường đi chợ để mua đồ thì không may đánh rơi chiếc ví.