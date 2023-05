Cháu bé mất tích và cuộc truy bắt kẻ giả làm nhân viên y tế

Theo hồ sơ vụ án, chị Th. được đưa từ Hưng Yên lên một bệnh viện phụ sản tại Hà Nội để sinh con, một bé trai đáng yêu. Mới sinh được 2 ngày nên mẹ con chị Th. nằm ở phòng của bệnh viện. Sáng 3/11/2011, một người phụ nữ lạ mặc bộ quần áo màu trắng giống hộ lý đi vào phòng rồi xin phép bế con trai chị Th. đi tiêm. Chẳng nghi ngờ, chị Th đồng ý. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Thế nhưng, không hiểu có chuyện gì mà con chị Th. đi tiêm mãi chẳng thấy về. Sốt ruột, chị Th. có thắc mắc với người nhà, nhưng ai cũng nghĩ hộ lý đón cháu đi thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Chờ mãi không thấy con quay lại, chị Th. bắt đầu hoảng loạn, chạy khắp các khoa phòng tìm con thì bệnh viện xác nhận không hề có nữ hộ lý nào đến đưa cháu bé đi tiêm cả. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Vậy là con chị Th. đã mất tích, chắc chắn đây là vụ bắc cóc có chủ ý. Chỉ nghĩ đến đây thôi, người mẹ ấy đã gục ngã. Thông tin về vụ cháu bé mới sinh được 2 ngày đột ngột biến mất tại bệnh viện đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tiếp nhận. Xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý sản phụ cũng như gây mất an ninh tại bệnh viện nên Công an Hà Nội đã tung một lực lượng lớn vào cuộc điều tra. (Ảnh minh hoạ, nguồn Vietnamnet) Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát được biết vào sáng 3/11, có một người phụ nữ lạ mặt ăn mặc như nhân viên bệnh viện vào phòng chị Th. rồi xin bế cháu bé đi tiêm. Tất cả những người chứng kiến đều không biết người này là ai, tên gì. Phía bệnh viện cũng xác nhận không có nhân viên bế con chị Th đi tiêm. Những chi tiết này cho thấy đây là vụ bắt cóc trẻ em có chủ ý. Khi rà soát, các điều tra viên cho loại nghi giả thuyết cháu bé bị đưa đi vì mâu thuẫn cá nhân. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Hàng trăm xe ôm, lái xe taxi hoạt động xung quanh khu vực bệnh viện được xác minh, tuy nhiên chẳng thu được bất cứ kết quả nào. Cũng trong thời gian này, cơ quan điều tra tìm ra được 6 bé trai có cùng ngày sinh tại bệnh viện nhưng vì một lý do nào đó được cho nuôi. Thế nhưng, khi nhận diện thì gia đình chị Th. đều lắc đầu "không phải". (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an đã cho soạn một thông báo tìm người phụ nữ có biểu hiện trầm cảm sau sinh, bế một cháu bé 2 ngày tuổi đi khỏi bệnh viện phụ sản. Ngay sau khi thông báo được phát đi, Công an Hà Nội nhận được trình báo của một lái xe taxi về việc anh ta có chở người phụ nữ dáng vẻ buồn bã, lo lắng cùng 1 trẻ sơ sinh từ Hà Nội về Bắc Giang. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Khi nhóm công tác của Công an Hà Nội lên tới địa điểm theo chỉ dẫn của lái xe taxi là xã Trung Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang). Trò chuyện với bà bán nước ven đường, các trinh sát được biết tại đây có có người phụ nữ tên Lệ mới sinh con và đi taxi về quê. Khi các trinh sát tới nhà, mẹ Lệ cho biết con gái mới sinh nhưng vừa về đã bế con về nhà chồng ở Đông Anh rồi. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tổ công tác nhanh chóng quay về Đông Anh. Khi đến trước cổng nhà chồng Lệ, các trinh sát phát hiện trên dây phơi phía sân có treo đồ trẻ sơ sinh. Người nhà chồng Lệ tỏ ra khá ngạc nhiên, họ kể con dâu mới sinh nên gia đình tổ chức làm cỗ mừng. Tuy nhiên, sau khi trao đổi, những người liên quan đã sững lại, cháu bé sơ sinh được chuyển qua tay các chiến sĩ công an. Khi cháu bé đã an toàn, một nhóm trinh sát tiếp cận rồi khóa tay Lệ. Lúc này, Lệ lý nhí: "Cháu biết rồi". (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Cuộc giải cứu cháu bé bị bắt cóc tại bệnh viện đã hoàn thành, các công tác giám định sau đó khẳng định cháu bé ấy là con của chị Th. Tại cơ quan công an, Lệ khai mình sinh năm 1982, trú tại Bắc Giang. Chị ta từng có gia đình nhưng đã ly dị. Thời gian trước, khi đi làm ở Đông Anh (Hà Nội), Lệ quen rồi có tình cảm với anh T. Tuy vậy, khi anh T đưa Lệ về ra mắt thì bị gia đình phản đối. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Lúc này, Lệ nghĩ chỉ còn cách giả có con để được gia đình "chồng" chấp thuận. Nghĩ là làm, Lệ dày công "hóa trang" thành người có bầu khiến cả anh T và mọi người trong nhà "mừng ra mặt", đồng ý cho hai người đăng ký kết hôn. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Sắp tới ngày sinh, Lệ càng trở nên lo lắng, sốt ruột. Lệ quyết định thực hiện việc bắt cóc trẻ sơ sinh để "theo lao" sự việc mình đã nghĩ ra. Lệ vào bệnh viện, lợi dụng sơ hở lấy trộm áo khoác trắng và thẻ nhân viên. Khi đến phòng sản phụ Th, Lệ giả vờ vào nói bế cháu bé đi tiêm. Thấy nhân viên y tế nói vậy, gia đình chị Th tin tưởng, để Lệ bế cháu đi. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Lệ tính toán rất kỹ để tránh bị phát hiện. Chị ta bế cháu bé đi bộ ra khu vực cách bệnh viện vài trăm mét rồi bắt taxi. Khi đến chân cầu Long Biên, Lệ xuống rồi đi bộ ngược về phố Yên Phụ. Tại đây chị ta tiếp tục lên một xe taxi khác. Xe đến chợ Ninh Hiệp, Lệ xuống và bế cháu bé vào mua sữa, tã, bỉm. Xong việc, Lệ mới gọi một xe taxi và đi thẳng về Bắc Giang. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Trong suy nghĩ của Lệ, việc sử dụng nhiều xe, đi qua nhiều chặng đường là để cắt đuôi, xóa dấu vết thì cơ quan chức năng sẽ không tìm ra mình. Tuy nhiên, với những biện pháp nghiệp vụ nên chỉ trong thời gian ngắn, hành vi của Lệ đã bị bại lộ và đối tượng đã phải tra tay vào còng. Sau này, với hành vi phạm tội của mình, Lệ bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) >>>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Bắt cóc cháu, ép bà trả tiền nợ. Nguồn: ĐTHĐT.

