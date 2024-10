Trong 2 ngày, Công an Thanh Hóa triệt phá 11 vụ về ma tuý

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 2 ngày 27/9/2024 và 28/9/2024, Công an TP Thanh Hoá đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 11 vụ ma tuý, xử lý hình sự 19 đối tượng; triệt xóa 1 đường dây, 7 điểm mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 419 viên hồng phiến; 2 viên và 10 mảnh viên MDMA; 7 túi ketamine; 19 gói heroin; 3 túi ma túy đá.



Tang vật Cơ quan Công an thu được của các đối tượng.

Hồi 20h30, ngày 27/9, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an thành phố phối hợp với Công an phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực 22/80 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, phát hiện bắt quả tang đối với Vương Thị Thúy Nga, sinh năm 1981, hiện ở 22/80 Đinh Lễ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 370 viên hồng phiến và 01 túi ma túy đá.

Trước đó hồi 08h00 cùng ngày, Tổ công tác thuộc CAX Thiệu Vân, thành phố Thanh Hoá phát hiện đối tượng Chu Ngọc Sơn (SN 1997 trú tại Thôn 2, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên đã tiến hành xác định chất ma túy trong cơ thể; đấu tranh buộc đối tượng khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy với các đối tượng khác vào đêm ngày 26/9/2024.

Các đối tượng bị Cơ quan Công an thành phố bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thiệu Vân đã phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an TP Thanh Hóa triệu tập, đấu tranh buộc các đối tượng Nguyễn Văn Phú (SN 1991 trú tại thôn Trung Tiến, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa); Hoàng Trọng Tính (SN 1997 trú tại thôn 3 xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) và Phan Văn Đông (SN 1997 trú tại Thôn 2, xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) khai nhận về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 28/9/2024, Cơ quan Công an bắt giữ thêm Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, trú tại Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) về hành vi bán ma túy cho Chu Ngọc Sơn.

Tại Cơ quan CSĐT, Công an thành phố với những tài liệu, chứng cứ thu thập được toàn bộ 19 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, toàn bộ tang vật của các vụ án đã bị Cơ quan Công an thành phố thu giữ. Hiện Công an thành phố đã ra các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.