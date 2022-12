Bắc Giang: Bắt Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn

Ngày 18/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tỉnh này, Công an tỉnh Bắc Giang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phạm Xuân Thảo (SN 1967, hiện ở số nhà 1, ngách 1, ngõ 36 đường Châu Xuyên, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang - là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Trước đó, khoảng tháng 3 và 4/2021, bị can Thảo đã ký hợp đồng với 5 bị hại, nhận số tiền 15,4 tỷ đồng đặt cọc góp vốn đầu tư vào dự án Khu dân cư mới xã Tam Dị (Lục Nam). Mặc dù thời điểm đó, đối tượng Thảo không có khả năng ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án nhưng vẫn nhận tiền đặt cọc.

Hiện vụ bắt Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Kim Sơn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.