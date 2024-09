Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án, ra tù trước thời hạn

Ngày 19/9, Trại giam An Phước (Bộ Công an) đóng tại Bình Dương sẽ thả tự do cho bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Bà Phương Hằng đã được giảm án, tha tù trước thời hạn.

Bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng trước đó bị TAND cấp cao tại TP HCM tuyên phạt phúc thẩm mức án 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sau đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Phước. Theo bản án, bà Hằng phải chấp hành án phạt tù đến tháng 12/2024.

Do cải tạo tốt, dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Nguyễn Phương Hằng được thả tự do vào ngày hôm nay 19/9. Như vậy bà Nguyễn Phương Hằng đã được giảm hơn 3 tháng tù.