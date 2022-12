Áp phích ĐH Kinh doanh và Công nghệ in cờ nước ngoài: Công an vào cuộc

Trả lời PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Mạnh Khang – Phó Chánh Văn phòng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã thông tin cụ thể về sự việc áp phích trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ in cờ nước ngoài đang gây xôn xao dư luận.

Pano có hình ảnh phông nền cờ nước ngoài (chỗ gạch chéo) được treo ở cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Theo đó, ông Khang cho biết, tổ bộ môn của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh có đề xuất Ban giám hiệu về việc tổ chức chương trình của khoa kết hợp chào mừng 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022). Song, nhà trường không đồng ý, khoa vẫn tự ý thực hiện. Ngày 19/12, áp phích được khoa treo tại trường, sau đó nhà trường phát hiện và đã yêu cầu gỡ xuống. Tuy nhiên, ảnh chụp áp phích đã bị chụp và đưa lên mạng xã hội.



Ông Khang cho biết, việc này là khoa tự ý làm, nhưng có vấn đề đáng nói là khi bên thiết kế họ đề xuất sửa bản in và gửi lại cho khoa, khoa đồng ý và cho treo mà không xem kỹ chỗ hình cờ có bất thường. Đáng trách hơn nữa là sau khi nhà trường yêu cầu gỡ áp phích xuống thay vì thực hiện đúng chỉ đạo thì khoa lại sửa sai bằng cách in đè lên áp phích cũ rồi tiếp tục treo lên. Phát sinh thêm sự việc này nhà trường đã yêu cầu gỡ xuống và tiếp tục xem xét hành vi vi phạm.

Ông Khang nói thêm, hiện nay cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Ngay sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nhà trường đã họp và tạm đình chỉ công tác 2 cán bộ gồm ông T.M.H, Phó Chủ nhiệm khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ông N.V. , nhân viên phòng Quản Trị B do tự ý làm pano không được sự đồng ý của Ban giám hiệu và Chủ nhiệm khoa, pano có hình ảnh không phù hợp. Thời gian đình chỉ công tác là 30 ngày (kể từ ngày 20/12).

Đại diện trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thừa nhận đây là lỗi nghiêm trọng, việc đình chỉ 2 cá nhân trên chỉ là xử lý ban đầu, sẽ còn tiếp tục xem xét xử lý. Khi được hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo, Ban giám hiệu trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ông Khang cho biết hiện nhà trường đang tiếp tục làm rõ mức độ sai phạm, đồng thời trường cũng chủ động thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan công an để nắm thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Khi có kết luận từ cơ quan chức năng thì khi đó mới có đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể và có hình thức xử lý, kỷ luật. Ông Khang nhấn mạnh đây chỉ là xử lý ban đầu, nhà trường không né tránh trách nhiệm.

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có 3 cơ sở: Cơ sở 1 tại Vĩnh Tuy - Hà Nội; Cơ sở 2 tại Từ Sơn - Bắc Ninh; Cơ sở 3 tại Lương Sơn - Hòa Bình.

Theo thông tin từ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ, nơi treo phông nền trên là cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội, cơ sở TP Từ Sơn, Bắc Ninh. Cách đây 3 năm, trường này cũng vướng lùm xùm tương tự khi đã phải yêu cầu khoa tiếng Trung và tiếng Nhật của trường thu hồi tài liệu có in "đường lưỡi bò" mà khoa này sử dụng để giảng dạy cho sinh viên.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.