Ảnh: Rác thải bủa vây dự án, làm xấu đại lộ nghìn tỷ Chu Văn An

Đại lộ Chu Văn An đã được thông xe vào tháng 2/2020, sau 6 năm thi công. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa hoàn thiện toàn bộ do vướng mắc giải phóng mặt bằng. Sau hơn 5 tháng thông xe, tuyến đường trở nên nhếch nhác khó tin, hai bên vỉa hè của đại lộ Chu Văn An đều bị biến thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng. Ngay đoạn đầu nối từ đường Nguyễn Xiển đi vào rác bị dồn ở bên đường nhìn rất phản cảm. Bãi rác bốc mùi khiến các phượng tiện tham gia giao thông qua lại phải bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên. Con đường dài 2,5 km nhưng có đến hàng chục bãi rác tự phát tràn xuống lòng đường gây cản trở người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan đô thị của Hà Nội. Ngoài việc rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi thì dọc tuyến đường thường xuyên xuất hiện nhiều rác thải xây dựng. Theo người dân cho biết, do dọc trục đường Chu Văn An có các dự án đang thi công nên nguồn phát rác thải có thể từ đó mà ra. Nằm ngay đầu điểm giao giữa đường Nguyễn Xiển rẽ vào Chu Văn An, dự án chung cư Bea Sky Nguyễn Xiển (của Công ty cổ phần và đầu tư Đại Đông Á, thuộc Tập đoàn Hải Phát) cũng bị rác thải bủa vây. Từ nhiều tháng nay, người dân cho biết dự án Bea Sky đã hoàn thiện phần thô nhưng không còn thấy hoạt động rầm rộ như trước. Xung quanh dự án được quây tôn kín, nhiều hạng mục công trình chưa hoàn thiện dẫn đến việc cỏ mọc um tùm, nước đọng thành vũng trên đường và xung quanh dự án khiến khung cảnh đại lộ nghìn tỷ càng trở nên xấu xí. Rác, nước ứ đọng gây mất mỹ quan tuyến đại lộ nghìn tỷ Do nhiều dự án đang thi công dang dở khiến con đường nghìn tỷ càng trở nên nhếch nhác. Dự án chung cư Bea Sky cũng bị rác thải xung quanh bủa vây. Cảnh dự án Bea Sky là một bãi phế thải vật liệu xây dựng tồn tại từ trước gây mất mỹ quan đô thị. Cạnh dự án Bea Sky là nghĩa trang Tam Kim rộng khoảng 200 ha với hàng trăm ngôi mộ. Việc người dân mỗi lần thăm viếng mộ rồi vứt bỏ rác, đồ thờ cúng lung tung do dọc đường không có thùng rác cũng là 1 phần nguyên nhân khiến con đường đầy rác và nhếc nhác. (Nghĩa trang Tan Kim cạnh dự án Bea Sky cũng bị rác bủa vây) Bãi rác tự phát chiếm luôn cả lòng đường. Khi thi công đưa vào sử dụng, tuyến đường được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế khu vực Tây Nam TP. Hà Nội, nhưng chỉ vài tháng sau khi thông xe, con đường ngày càng trở nên nhếch nhác vì tình trạng rác thải vứt bừa bãi trên đường. Trải khắp tuyến đường Chu Văn An đâu đâu cũng có rác Những bãi rác còn được đốt ngay tại chỗ Những tấm bê tông ngổn ngang trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và người đi bộ qua lại Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Thanh Trì - Hà Nội) hàng ngày đi lại qua tuyến đường này để đi làm cho biết, chị rất bức xúc khi hàng ngày phải đi tuyến đường đầy rác và công trình dự án chung cư thi công bên đường, vừa ô nhiễm rác lại vừa chú ý an toàn sợ nhỡ may vật liệu xây dựng rơi xuống, nhất là những hôm mưa bão đi qua đây. Những bãi rác tồn tài nhiều ngày nhưng không được dọn dẹp Nhiều người qua lại lắc đầu vì tuyến đường nghìn tỷ mà ngập tràn toàn rác, nhất là những người đang có ý định mua nhà chung cư ở tuyến đường này cũng bắt đầu chuyển hướng. Hình ảnh thường thấy trên đường Chu Văn An. Video: Rác thải tràn ngập trên đường Chu Văn An

