Ảnh: Hiện trường vợ mang thai 8 tháng cùng chồng con chết bất thường

Đầu giờ chiều nay 27/5, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động nhiều đơn vị nghiệp vụ liên quan đến hiện trường phối hợp với Công an TX Dĩ An, tỉnh Dương khám nghiệm, thu thập dấu vết vụ việc vợ mang thai 8 tháng cùng chồng con chết bất thường trong phòng trọ. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường vợ mang thai 8 tháng cùng chồng con chết bất thường. Hiện trường nơi phát hiện người vợ mang bầu gần ngày sinh, cùng chồng và đứa con gái tử vong bất thường là căn nhà trọ nằm giữa KDC của người lao động nhập cư, cạnh đường tàu Bắc Nam, thuộc TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Cường và vợ tên Hằng, cùng một người con gái hơn 3 tuổi. Ngoài ra, chị Hằng được xác định đang mang thai tháng thứ 8 và sắp sinh. Cả gia đình quê Thọ Xuân, Thanh Hoá. Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín xung quanh hiện trường để theo dõi. Lực lượng an ninh địa phương phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường. Vụ việc gây rúng động dư luận địa phương. Ghi nhận bên trong căn phòng trọ xảy ra vụ việc, người con gái 3 tuổi và chị Hằng chết trên giường, trên người có nhiều vết thương. Còn người chồng chết trong tư thế treo cổ trước cửa ra vào, trên đầu giường có con dao dính đầy máu. Hiện công tác khám nghiệm điều tra, làm rõ nguyên nhân đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện. Theo nhận định của nhiều người, có thể do mâu thuẫn gia đình nên người chồng giết vợ con rồi tự tử.





