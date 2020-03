“Ăn” tiền Tết hộ nghèo, trưởng phòng lao động Kiên Giang đối mặt án gì?

Ngày 16/3, Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang cho biết, vừa công bố kết luận thanh tra tài chính Phòng LĐ-TB-XH huyện An Minh với nhiều sai phạm trong công tác thu chi tài chính, sử dụng các nguồn vận động tài trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo. Tổng số tiền sai phạm hơn 3,56 tỷ đồng, trong số này Sở Tài chính kiến nghị thu hồi nộp ngân sách gần 1,34 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2015 - 2019, Phòng LĐ-TB-XH huyện An Minh đã để xảy ra sai phạm số tiền hơn 3,56 tỷ đồng với các hành vi như: thanh toán không chứng từ, chi sai nguồn, thanh toán cao hơn thực tế, thanh toán chứng từ nhưng không chi, thanh toán khống quà tết… Với vai trò Trưởng phòng, bà Trần Kim Tuyến nhiều lần chiếm đoạt tiền quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng hành vi thanh toán khống.

Vậy trưởng phòng lao động Kiên Giang đối mặt án gì ? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự về các tội danh như tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ..., bởi vậy, cơ quan thanh tra sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc này sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý những cán bộ có liên quan về các tội danh trong nhóm tội về chức vụ, có thể nhiều người sẽ bị xử lý hình sự với những tội danh khác nhau.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Hành vi vi phạm diễn ra trong một thời gian dài, với nhiều hành vi khác nhau nên cơ quan điều tra sẽ xem xét tới từng hành vi, từng thời điểm, nếu hành vi cấu thành tội phạm nào thì xử lý về tội danh đó, nếu nhiều hành vi ở nhiều thời điểm có thể cấu thành nhiều tội khác nhau thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.

Những người giúp sức, xúi giục, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có thì đều bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm hoặc phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (nếu biết rõ tài sản đó là do phạm tội mà có).

Cụ thể, trong vụ việc nêu trên nêu người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho nhà nước từ 100 triệu đồng trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm theo quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tiền do mình quản lý thì sẽ bị xử lý hình sự về tội tham ô tài sản theo quy định tại điều 353 Bộ luật hình sự.

