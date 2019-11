Nhan sắc hết hồn cựu nữ Phó giám đốc chi nhánh TP Bank bị khởi tố

Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hà Nội mới đây vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Nguyễn Hoài Thương (tức Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1984, ngụ tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 280, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 355, khoản 4, Bộ luật Hình sự năm 2015). Nguyễn Hoài Thương hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng chi nhánh Phạm Hùng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Ngoài công việc tại ngân hàng, Nguyễn Hoài Thương còn là Tổng Giám đốc của Viện thẩm mỹ Bonita có địa chỉ tại Hà Nội. Phó giám đốc chi nhánh TP Bank Nguyễn Hoài Thương tuyên bố trên báo chí: "Có một câu nói 'Đàn bà đẹp luôn có quà' như một minh chứng rằng phụ nữ có nhan sắc sẽ dễ hạnh phúc hơn, thành công hơn trong cuộc sống. Đẹp là có quyền nhưng không có nghĩa bạn có quyền thiếu hiểu biết". "Sắc đẹp chỉ là điều kiện cần, là điểm cộng cho những cuộc đàm phán thành công, gây ấn tượng với đối tác, khách hàng chứ không thể là điều kiện đủ để phụ nữ đạt được thành công trong cuộc sống và tạo dựng sự nghiệp kinh doanh vững chắc" - Phó giám đốc chi nhánh của TP Bank cho biết thêm. Đi vào hoạt động chưa được 1 năm thì tháng 5/2019, thẩm mỹ viện của bà Nguyễn Hoài Thương "dính phốt" khi quảng cáo dịch vụ làm đẹp có xuất sứ từ động vật khi chưa được Sở Y tế cấp phép. "Aviar là dịch vụ trẻ hóa da sử dụng những sản phẩm được chiết xuất từ trứng cá tầm – kim cương đen của đại dương. Đây cũng là dịch vụ gây thương nhớ cho rất nhiều chị em tại Viện thẩm mỹ Bonita" - cơ sở thẩm mỹ này quảng cáo, tung hô sản phẩm chưa được cấp phép, tiềm tàng nguy hiểm. Khi rùm beng của thẩm mỹ viện chưa đến hồi kết thì bà Nguyễn Hoài Thương bị Ngân hàng TPBank tố giác có hành vi lợi dụng chức vụ, chỉ đạo nhân viên cấp dưới làm thủ tục để phê duyệt, tất toán khống 5 sổ tiết kiệm của khách hàng. Nữ Phó Giám đốc chi nhánh TPBank bị khởi tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chi.ếm đo.ạt tài sản - Nguồn: Youtube

