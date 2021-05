“Ẵm”14 tỷ từ thiện không chi: Hoài Linh “mưu” gì thì vẫn bẽ mặt?!

Nghệ sĩ hài Hoài Linh mới đây đã lên tiếng trước phản ứng mạnh mẽ trong dư luận về việc “ẵm” 14 tỷ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trong suốt thời gian dài.



Danh hài cho biết, số tiền 13,7 tỷ vẫn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện và lý giải việc chậm trễ trao tiền là do dịch bệnh COVID-19. Đồng thời mong muốn mọi người hãy tin vào sự minh bạch và hứa sẽ thực hiện sứ mệnh này.

“Nếu lấy sự nghiệp 30 năm để đánh đổi mười mấy tỷ có nên không chứ đừng nói đến chữ muốn, Ông bà có câu “Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng” – Hoài Linh nói để giải thích về thắc mắc có biển thủ số tiền trên hay không.

Hoài Linh đăng video lên tiếng về ồn ào tiền từ thiện. Ảnh: Tiền Phong.

Tự đề cập việc, nếu không nhắc số tiền này sẽ có người nói: “Thằng Linh nó giữ để tiêu xài riêng cho nó”, nghệ sĩ Hoài Linh tiếp tục dẫn một câu nói: “Những gì không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng nên làm" và cho biết: “nếu giữ số tiền, hôm nay quý vị không biết, ngày mai cũng sẽ biết, năm sau sẽ biết”. Đồng thời khẳng định, sẽ không làm những nhà hảo tâm chuyển tiền mang đến bà con miền Trung thất vọng.

Giải thích trên của nghệ sĩ hài Hoài Linh khiến dư luận không hài lòng, thậm chí nhiều người đã thất vọng về cách làm từ thiện này.

Thực tế hiện chưa có quy định cứng về thời gian giải ngân tiền vận động ủng hộ, chưa ai kết luận về động cơ của Hoài Linh khi “ẵm” số tiền từ thiện 14 tỷ suốt 6 tháng qua, chưa ai nói danh hài này có khuất tất hay trục lợi từ số tiền trên.

Điều khiến nhiều người thất vọng bởi số tiền trên không được trao đến tay người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt lịch sử trong lúc cần thiết. Đó là rất đáng tiếc.

Trận lũ lụt lịch sử miền Trung năm 2020 đã khiến bao gia đình vốn đã nghèo khó trở lên kiệt quệ, sống cảnh “màn trời chiếu đất”, khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nhiều gia đình không chỉ mất tài sản mà mất cả người thân, nhiều người đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể.

“Om” tiền trong tài khoản, chậm trễ chuyển tiền ở thời điểm họ khó khăn là có lỗi với nhân dân vùng lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tiền từ thiện đến với họ lúc khó khăn nhất mới thực sự có ý nghĩa, mới giúp họ vơi bớt khó khăn.

Vậy mà Hoài Linh vô cùng bình thản, lo giữ hình ảnh “người của công chúng, cần phải làm gương” và lấy đó làm lý do cho sự chậm trễ là khó có thể chấp nhận được.

Việc chậm trễ chuyển tiền mà các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tin tưởng, gửi gắm thể hiện sự không tôn trọng công sức của họ. Trong lúc đồng bào lũ lụt gặp khó khăn cả nước hướng về miền Trung với những hành động thiết thực bằng tình cảm, vật chất để giúp đỡ người dân qua cơn khốn khó. Không chỉ những người có tiền, nhiều người lao động nghèo ăn không đủ no vẫn co kéo để dành dụm tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Không ít các cụ già, em nhỏ nhịn ăn sáng để tiết kiệm ủng hộ nhân dân vùng lũ.

Ngay Hoài Linh mới đây nói rằng: “Có những người gửi vào số tiền lớn, có số tiền rất nhỏ như 10.000đ, 20.000đ, quý vị xem nó tình cảm ra sao...” nhưng danh hài lại quên rằng, chính mình lại phụ những tấm chân tình của những người đã tin tưởng, giao phó.

Sự thiếu tôn trọng còn được thể hiện ở việc suốt thời gian dài, Hoài Linh không thông báo về việc làm từ thiện , chỉ đến khi cộng đồng mạng đòi hỏi mới lên tiếng. Khi nhận số tiền ủng hộ, đồng nghĩa phải có trách nhiệm công khai việc làm từ thiện từ số tiền đó một cách minh bạch. Việc im lặng trong suốt thời gian dài không thể khiến dư luận không hoài nghi về sự thiếu minh bạch, thậm chí nghi ngờ về sự khuất tất.

Dư luận cũng khó có thể chấp nhận lý do việc chậm trễ chuyển tiền đến đồng bào vùng lũ là do dịch bệnh COVID-19. Bởi lý do này rất khiên cưỡng khi chính danh hài đã từng có những chuyến lưu diễn ở Điện Biên, Lai Châu. Không ít thời điểm dịch bệnh được ngăn chặn trên cả nước và đủ điều kiện để trao quà cứu trợ. Nhưng số tiền 14 tỷ đồng đó vẫn nằm im trong tài khoản danh hài.

Trong khi đó, không ít những cá nhân khác làm từ thiện như ca sĩ Thủy Tiên chạy đôn, chạy đáo, cứu trợ, xây nhà chống lũ, giải ngân 177 tỷ đồng đến đồng bào vùng lũ nhiều tỉnh miền trung, minh bạch hóa tài chính chi tiết trên trang cá nhân.

Nếu thực lòng có tâm, có rất nhiều cách để làm từ thiện, rất nhiều cách để tiền ủng hộ của các nhà hảo tâm đến người dân cần cứu trợ một cách nhanh nhất. Người làm từ thiện rất ít khi lấy lý do thay vào đó họ hành động, chứ không thể chọn cách im ỉm suốt nhiều tháng, khi dư luận phản ứng mới lên tiếng thanh minh. Bởi khi quá muộn, mọi lời biện hộ đều khó chấp nhận dù có xuất phát từ thực tâm hay có lý do khó có thể giãi bày.

14 tỷ đồng không thể đánh đổi sự nghiệp 30 năm, nhưng làm từ thiện không đúng lúc, không đúng cách có thể khiến Hoài Linh…bẽ mặt. Bởi từ thiện không giống như trên sân khấu hài, người dân, dư luận cần thực tế chứ không phải vai diễn “biện minh”.

