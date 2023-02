Ấm tình “Xuân chia sẻ yêu thương 2023” của VUSTA tại Hòa Bình

Ngày 10/2, Đảng ủy - Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức trao tặng phần quà tiền mặt trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Văn Tới, trú tại xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Số tiền này được đóng góp để xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tới. Tại buổi lễ trao tặng, bà Bùi Kim Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VUSTA cho biết: "Với mong muốn san sẻ yêu thương, "không ai bị bỏ lại phía sau", dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo VUSTA, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với công đoàn VUSTA tổ chức quyên góp và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Với gia đình ông Bùi Văn Tới, VUSTA xin hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để góp phần cùng gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang hơn". Được biết, gia đình ông Bùi Văn Tới là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vẫn đang sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Với phần quà nhỏ của VUSTA, mong rằng gia đình sẽ sớm an cư lập nghiệp, thoát nghèo. Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng cán bộ, đoàn viên VUSTA tiến hành khởi công căn nhà mới của ông Bùi Văn Tới trong niềm hân hoan. Ông Bùi Văn Tới không giấu nổi vui sướng khi được chính quyền và VUSTA hỗ trợ khởi công căn nhà mơ ước của mình. Chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Bùi Văn Tới, bà Bùi Kim Tuyến và Đoàn thanh niên VUSTA rất mong Mặt trận tổ quốc xã Nhân Mỹ và các đơn vị trong xã cùng phối hợp, hỗ trợ và ủng hộ tinh thần, vật chất để gia đình ông Tới sớm xây xong căn nhà bền vững, an toàn. Gia đình ông Tới sẽ không còn phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát nữa khi có căn nhà mới khang trang hơn. Cùng ngày, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VUSTA cũng đã trao tặng 20 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn trong xã Nhân Mỹ. Những phần quà được trao tặng trực tiếp đến tay người dân với hy vọng san sẻ khó khăn, động viên tinh thần vượt khó của các hộ gia đình. Được biết, xã Nhân Mỹ là địa phương vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, có 86% dân số là người Mường, 158 hộ nghèo, 320 hộ cận nghèo, 23 hộ đang khó khăn về nhà ở khi đang phải sinh sống tại các căn nhà dột nát, tạm bợ... Theo kế hoạch chương trình "Xuân chia sẻ yêu thương 2023" của VUSTA, sáng ngày 11/2, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VUSTA sẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) Phan Xuân Dũng đánh giá về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Ngày 10/2, Đảng ủy - Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức trao tặng phần quà tiền mặt trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Bùi Văn Tới, trú tại xóm Bùi Nước, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Số tiền này được đóng góp để xây dựng căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tới. Tại buổi lễ trao tặng, bà Bùi Kim Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ VUSTA cho biết: "Với mong muốn san sẻ yêu thương, "không ai bị bỏ lại phía sau", dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo VUSTA, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với công đoàn VUSTA tổ chức quyên góp và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Với gia đình ông Bùi Văn Tới, VUSTA xin hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để góp phần cùng gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang hơn". Được biết, gia đình ông Bùi Văn Tới là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vẫn đang sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Với phần quà nhỏ của VUSTA, mong rằng gia đình sẽ sớm an cư lập nghiệp, thoát nghèo. Lãnh đạo chính quyền địa phương cùng cán bộ, đoàn viên VUSTA tiến hành khởi công căn nhà mới của ông Bùi Văn Tới trong niềm hân hoan. Ông Bùi Văn Tới không giấu nổi vui sướng khi được chính quyền và VUSTA hỗ trợ khởi công căn nhà mơ ước của mình. Chia sẻ niềm vui cùng gia đình ông Bùi Văn Tới, bà Bùi Kim Tuyến và Đoàn thanh niên VUSTA rất mong Mặt trận tổ quốc xã Nhân Mỹ và các đơn vị trong xã cùng phối hợp, hỗ trợ và ủng hộ tinh thần, vật chất để gia đình ông Tới sớm xây xong căn nhà bền vững, an toàn. Gia đình ông Tới sẽ không còn phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát nữa khi có căn nhà mới khang trang hơn. Cùng ngày, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VUSTA cũng đã trao tặng 20 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn trong xã Nhân Mỹ. Những phần quà được trao tặng trực tiếp đến tay người dân với hy vọng san sẻ khó khăn, động viên tinh thần vượt khó của các hộ gia đình. Được biết, xã Nhân Mỹ là địa phương vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc, có 86% dân số là người Mường, 158 hộ nghèo, 320 hộ cận nghèo, 23 hộ đang khó khăn về nhà ở khi đang phải sinh sống tại các căn nhà dột nát, tạm bợ... Theo kế hoạch chương trình " Xuân chia sẻ yêu thương 2023 " của VUSTA, sáng ngày 11/2, Công đoàn, Đoàn Thanh niên VUSTA sẽ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại xóm Ào U, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) Phan Xuân Dũng đánh giá về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.