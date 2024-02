9 địa điểm không thể bỏ qua khi đến Vũng Tàu dịp Tết Giáp Thìn

Đứng đầu trong các điểm đến tại TP Vũng Tàu là Bãi Sau. Đây là bãi tắm nằm ở phía Đông Nam thành phố, có độ dốc thoai thoải vừa phải, sóng nhỏ, cùng với công viên dọc theo bờ biển. Khu vực này thường được đông đảo du khách tìm đến khi du lịch tại TP Vũng Tàu. Một bãi tắm khác cũng được nhiều du khách ưa chuộng là Bãi Trước, vì êm ả với không gian thơ mộng. Bên cạnh đó, khu vực này có không gian công viên ven biển thích hợp ngâm mình trong làn nước, chơi những trò thể thao như chèo sup, bơi lội... hoặc thư giãn, thưởng thức cảnh quan thơ mộng, nhất là vào lúc hoàng hôn. Địa điểm du lịch Vũng Tàu dịp Tết mà du khách không nên bỏ qua đó là tượng Chúa Kito Vua, còn được gọi là tượng chúa dang tay ở đường Thùy Vân. Từ chân núi Nhỏ, du khách phải vượt qua 1.000 bậc thang để đến chân Chúa. Bên trong tượng là một cầu thang xoắn ốc nhỏ với 133 bậc thang dẫn lên vai. Từ trên đỉnh tượng du khách sẽ được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Đối diện đường lên tượng Chúa Kito Vua là Mũi Nghinh Phong - mũi đất vươn dài nhất ở phía Nam của TP Vũng Tàu. Nơi đây đón gió suốt 4 mùa, cùng với cảnh quan hoang sơ với 3 mặt là biển, không khí trong lành đã thu hút nhiều người dân, du khách tìm đến thư giãn. Hòn Bà là một đảo đá nhỏ diện tích khoảng 5.000 m2 nằm giữa Mũi Nghinh Phong và Bãi Sau. Cách bờ khoảng 220 m, những khi thủy triều rút lại hiện ra con đường đá dẫn ra đảo. Hằng năm, vào những ngày Tết có hàng chục ngàn người tìm đến dâng hương miếu thờ trên đảo (thành lập từ thế kỉ 18) để cầu sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, gia đạo bình an. Một địa điểm được khá nhiều du khách tìm đến là ngọn Hải Đăng nằm trên đỉnh núi Nhỏ tại TP Vũng Tàu. Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn hải đăng cổ được xây dựng từ năm 1862, du khách còn được trải nghiệm nhiều khung cảnh đẹp trên con đường dẫn lên ngọn hải đăng, cũng như ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển từ trên cao. Khu di tích Bạch Dinh Vũng Tàu là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm giữa trung tâm thành phố biển náo nhiệt. Đây là điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách khi đến Vũng Tàu. Với kiến trúc độc đáo, hoa lệ và sự cổ kính, Bạch Dinh Vũng Tàu tạo nên một khung cảnh thơ mộng, nơi du khách có thể ngắm nhìn cảnh núi non và biển cả vô cùng tuyệt đẹp. Trải nghiệm thú vị khi du lịch Vũng Tàu dịp Tết đó là chiêm ngưỡng hoa đỗ mai và hoa mai anh đào tuyệt đẹp. Vào những ngày đầu xuân khắp các con đường ở TP Vũng Tàu tràn ngập sắc hoa mai anh đào và đỗ mai nở rực rỡ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Du khách không chỉ được ngắm hoa đẹp lãng mạn, mà còn thỏa thích check-in sống ảo. Hoa viên Quang Trung (Bãi Trước) cùng với đại cảnh “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” là điểm đến không thể bỏ qua tại TP Vũng Tàu dịp Tết năm nay. Đây là điểm chính của lễ hội hoa xuân 2024, được trang trí, trưng bày trên 3 khu vực công cộng lớn là Công viên Bãi Trước, hoa viên Quang Trung và Công viên Trưng Vương với nhiều phân khu, phối cảnh, tiểu cảnh, thảm hoa... tạo nên sắc màu, không khí lễ hội cùng hàng loạt điểm check- in phục vụ người dân, du khách. >>> Mời độc giả xem thêm video Check-in những cung đường ven biển ấn tượng nhất thế giới:

Đứng đầu trong các điểm đến tại TP Vũng Tàu là Bãi Sau. Đây là bãi tắm nằm ở phía Đông Nam thành phố, có độ dốc thoai thoải vừa phải, sóng nhỏ, cùng với công viên dọc theo bờ biển. Khu vực này thường được đông đảo du khách tìm đến khi du lịch tại TP Vũng Tàu. Một bãi tắm khác cũng được nhiều du khách ưa chuộng là Bãi Trước, vì êm ả với không gian thơ mộng. Bên cạnh đó, khu vực này có không gian công viên ven biển thích hợp ngâm mình trong làn nước, chơi những trò thể thao như chèo sup, bơi lội... hoặc thư giãn, thưởng thức cảnh quan thơ mộng, nhất là vào lúc hoàng hôn. Địa điểm du lịch Vũng Tàu dịp Tết mà du khách không nên bỏ qua đó là tượng Chúa Kito Vua, còn được gọi là tượng chúa dang tay ở đường Thùy Vân. Từ chân núi Nhỏ, du khách phải vượt qua 1.000 bậc thang để đến chân Chúa. Bên trong tượng là một cầu thang xoắn ốc nhỏ với 133 bậc thang dẫn lên vai. Từ trên đỉnh tượng du khách sẽ được phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Đối diện đường lên tượng Chúa Kito Vua là Mũi Nghinh Phong - mũi đất vươn dài nhất ở phía Nam của TP Vũng Tàu. Nơi đây đón gió suốt 4 mùa, cùng với cảnh quan hoang sơ với 3 mặt là biển, không khí trong lành đã thu hút nhiều người dân, du khách tìm đến thư giãn. Hòn Bà là một đảo đá nhỏ diện tích khoảng 5.000 m2 nằm giữa Mũi Nghinh Phong và Bãi Sau. Cách bờ khoảng 220 m, những khi thủy triều rút lại hiện ra con đường đá dẫn ra đảo. Hằng năm, vào những ngày Tết có hàng chục ngàn người tìm đến dâng hương miếu thờ trên đảo (thành lập từ thế kỉ 18) để cầu sóng yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, gia đạo bình an. Một địa điểm được khá nhiều du khách tìm đến là ngọn Hải Đăng nằm trên đỉnh núi Nhỏ tại TP Vũng Tàu. Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn hải đăng cổ được xây dựng từ năm 1862, du khách còn được trải nghiệm nhiều khung cảnh đẹp trên con đường dẫn lên ngọn hải đăng, cũng như ngắm nhìn toàn cảnh thành phố biển từ trên cao. Khu di tích Bạch Dinh Vũng Tàu là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm giữa trung tâm thành phố biển náo nhiệt. Đây là điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách khi đến Vũng Tàu. Với kiến trúc độc đáo, hoa lệ và sự cổ kính, Bạch Dinh Vũng Tàu tạo nên một khung cảnh thơ mộng, nơi du khách có thể ngắm nhìn cảnh núi non và biển cả vô cùng tuyệt đẹp. Trải nghiệm thú vị khi du lịch Vũng Tàu dịp Tết đó là chiêm ngưỡng hoa đỗ mai và hoa mai anh đào tuyệt đẹp. Vào những ngày đầu xuân khắp các con đường ở TP Vũng Tàu tràn ngập sắc hoa mai anh đào và đỗ mai nở rực rỡ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Du khách không chỉ được ngắm hoa đẹp lãng mạn, mà còn thỏa thích check-in sống ảo. Hoa viên Quang Trung (Bãi Trước) cùng với đại cảnh “Lưỡng Long Chầu Nguyệt” là điểm đến không thể bỏ qua tại TP Vũng Tàu dịp Tết năm nay. Đây là điểm chính của lễ hội hoa xuân 2024, được trang trí, trưng bày trên 3 khu vực công cộng lớn là Công viên Bãi Trước, hoa viên Quang Trung và Công viên Trưng Vương với nhiều phân khu, phối cảnh, tiểu cảnh, thảm hoa... tạo nên sắc màu, không khí lễ hội cùng hàng loạt điểm check- in phục vụ người dân, du khách. >>> Mời độc giả xem thêm video Check-in những cung đường ven biển ấn tượng nhất thế giới: