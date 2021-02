450 công nhân công ty than Dương Huy được cách ly thế nào?

Trong những ngày qua, diễn biến phức tạp và đáng lo ngại của đại dịch COVID-19 đã gây những biến động lớn đến mọi hoạt động SXKD cũng như đời sống xã hội của CBCNV ngành Than.Trưa ngày 30/01/2021, sau khi phát hiện có trường hợp F1 tại Khu Chung cư Km8, cùng với chính quyền địa phương, ngay lập tức Công ty đã tiến hành phong tỏa khẩn cấp toàn bộ chung cư, cách ly gần 450 CBCNV hiện đang sống tại chung cư.Gần 450 CBCNV (bao gồm cả học sinh thực tập) ở khu cách ly được Công ty cung cấp lương thực thực phẩm với tiêu chuẩn 65.000 đồng/người/ngày. Phun khử khuẩn toàn bộ khu sinh hoạt bên trong khu cách ly 450 công nhân công ty than Dương Huy.Riêng 3 ngày Tết (30, 1, 2 Tết) mỗi phòng ở được cấp 01 túi thực phẩm trị giá từ 1,1 đến 3,8 triệu đồng/phòng tùy thuộc vào số người ở. Thực hiện giãn cách trong khu bếp ăn tập thể của công ty than Dương Huy. Công nhân trong khu cách ly hoạt động thể dục thể thao. Công ty than Dương Huy phong tỏa khu chung cư, "nội bất xuất, ngoại bất nhập"- Ảnh do cán bộ Cty than Dương Huy cung cấp Để đảm bảo cho công nhân xuống lò an toàn, công ty đã trang bị cho mỗi phân xưởng 1 máy đo thân nhiệt. Cử cán bộ trực tiếp đo thân nhiệt của từng công nhân, đảm bảo nhiệt độ cho phép xuống lò mới viết lệnh giao việccho công nhân. Video: Đồng Nai vận động công nhân ở lại đón Tết, không về quê . (Nguồn THDT)

