4 ngày nghỉ lễ, 109 người chết vì tai nạn giao thông

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tính chung 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cả nước xảy ra 277 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người và làm bị thương 236 người. Ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, các tuyến giao thông đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Thông tin trên được Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, trong dịp nghỉ lễ xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm 29 và sáng sớm 30/4. Vào lúc 23h15 ngày 29/4, tại Quốc lộ 2A thuộc xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 15H-001.52 kéo theo rơ-moóc, do anh Đồng Văn Đăng (SN 1983) trú tại Kim Thành, Hải Dương điều khiển xảy ra va chạm với 1 mô tô không gắn biển số do 2 thanh thiếu niên đèo nhau, gồm Trần Khắc Trung (SN 2007), Đỗ Văn Bình (SN 2008); cả 2 cùng trú tại xã Bồ Sao đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến Trung và Bình tử vong tại bệnh viện. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Công an địa phương đang truy tìm lái xe để điều tra, giải quyết.

Vào 3h5 ngày 30/4, tại Quốc lộ 25 thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở 38 người, mang biển kiểm soát 47B-020.26, do Đinh Văn Hùng (SN 1972) trú tại tỉnh Đắk Lắk điều khiển theo hướng Đà Nẵng - Đắk Lắk. Đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở 30 người, mang biển kiểm soát 51B-294.89, do Nguyễn Công Dân (SN 1977) trú tại An Khê, tỉnh Gia Lai đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm chết 1 người (đi trên xe nhà xe Cô Hai), 5 người bị thương và 6 người bị xây xát nhẹ (đều là hành khách của 2 nhà xe).

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 17.095 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt trên 38 tỷ đồng; tước 3.419 giấy phép lái xe các loại; tạm giữ 170 ô tô, 6.566 mô tô và 118 phương tiện khác. Trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn có 4.390 trường hợp, vi phạm về tốc độ có 4.913 trường hợp, vi phạm chở hàng quá tải trọng 113 trường hợp, vi phạm quá khổ quá giới hạn 51 trường hợp, vi phạm tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp, vi phạm về ma túy 15 trường hợp.