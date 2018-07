35 thí sinh có điểm thi nghi bất thường, Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn nói gì?

Ngày 18/7, trao đổi với PV về thông tin điểm thi của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Lạng Sơn có dấu hiệu bất thường, đang được lan truyền mạnh trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ thông tin về điểm thi bất thường tại Hà Giang, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn cũng hết sức quan tâm và đã nắm được thông tin trên mạng xã hội về 35 thí sinh được cho là có điểm thi bất thường .



Ông Tuấn cho hay: Ngay khi mạng xã hội chia sẻ thông tin, Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã có báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn để có hướng chỉ đạo. Tiếp đó, UBND tỉnh tiếp đó đã có đề nghị rà soát quy trình coi, chấm thi. Đặc biệt rà soát kết quả thông tin có 35 trường hợp có điểm thi bất thường. Kết quả sẽ thông tin chính thức với báo chí trước hoặc đến ngày 20/7.

Theo ông Tuấn, bước đầu Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn xác định, 35 thí sinh nói trên là thí sinh tự do nên bố trí thi cùng điểm trường THPT Chu Văn An và cho thi ở một số phòng thi riêng tại điểm trường Chu Văn An.

Trả lời câu hỏi của PV về việc đánh giá của Sở này về bảng điểm được chia sẽ cho là bất thường, nhất là môn Lịch sử, ông Tuấn nói rằng: “Rất khó để đánh giá việc này, cái này còn phụ thuộc năng lực các thí sinh và phụ thuộc vào kết quả rà soát”.

Ông Tuấn khẳng định: “Tất cả các quy trình chấm thi đều theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đồng thời có sự giám sát của thanh tra Bộ và thanh tra tỉnh. Sau khi chấm thi đều niêm phong cửa và sau đó đều kiểm soát chặt chẽ”.

Trước đó, chiều ngày 17/7, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ lan truyền một số hình ảnh được cho là bảng điểm thi THPT của 35 thí sinh ở tỉnh Lạng Sơn, kèm theo đó là nội dung một số tin nhắn tố cáo hoạt động chấm thi THPT bất thường tại địa phương này, có nghi vấn giống với vụ việc sửa điểm gây hậu quả nghiêm trọng đang diễn ra ở tỉnh Hà Giang.

Đối với 35 thí sinh này, mỗi người đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm vào số điểm tổng của 3 môn Toán, Ngữ văn và Lịch sử. Từ đó dẫn tới tổng điểm thi của các thí sinh này lên ngưỡng từ 24 - xấp xỉ 28 điểm.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.