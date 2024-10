3 tội danh vụ karaoke, massage G7 ở Thanh Hóa

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích cơ sở kinh doanh Karaoke, massage G7 tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cảnh sát đã bắt giữ 5 đối tượng giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).



Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 1995), người điều hành hoạt động karaoke, massage G7; Nguyễn Văn Tưởng (SN 2000), đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa và Lê Viết Cường (SN 1990), trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “ Mua bán người dưới 16 tuổi ”; Lê Quang Thái (SN 1998) ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “giữ người trái pháp luật” và Vũ Đoàn Duy Khánh (SN 2006), trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Lực lượng công an phát hiện, giải cứu nhiều nhân viên nữ tại karaoke G7

Điều tra cho thấy, để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dùng nhiều thủ đoạn để tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi. Hàng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại Karaoke G7 được đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp theo dõi vụ án trên cho rằng, giữ người trái pháp luật, mua bán người dưới 16 tuổi và dâm ô với người dưới 16 tuổi là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt nghiêm khắc.

Kinh doanh masage, karaoke là loại hình kinh doanh có điều kiện, có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng vì đây là những hoạt động kinh doanh nhạy cảm dễ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm, ma túy, mua bán người và các hoạt động phạm tội khác. Hoạt động kinh doanh này đòi hỏi phải có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, có nội quy để đảm bảo an ninh an toàn cho người lao động và khách hàng sử dụng dịch vụ.

Để thu hút khách đến sử dụng dịch vụ thì không ít các cơ sở kinh doanh đã vi phạm pháp luật như sử dụng người dưới 16 tuổi và hoạt động kinh doanh, có những hành vi mua bán, ép buộc người dưới 16 tuổi thực hiện các hoạt động dịch vụ trái pháp luật, thực hiện các hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý...

Thực tế, không ít các cơ sở kinh doanh masager, karaoke trá hình để thực hiện các hoạt động mại dâm gây ra nhiều hệ lụy, tiêu cực cho xã hội và bức xúc trong dư luận xã hội. Thời gian qua nhiều đối tượng đã bị xử lý hành chính, thậm chí xử lý hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke trái phép. Tuy nhiên, do ham lợi nhuận và ý thức coi thường pháp luật, không ít các cơ sở kinh doanh vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xem xét xử lý hình sự.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền tự do đi lại, tự do cư trú của công dân, bảo vệ danh dự nhân phẩm của mọi công dân, đặc biệt là đối với trẻ em. Hành vi chuyển giao, tiếp nhận người dưới 16 tuổi có trả tiền hoặc giam giữ, khống chế việc đi lại của người dưới 16 tuổi, dâm ô với người dưới 16 tuổi là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền trẻ em, vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự. Do đó, cơ quan chức năng khởi tố xử lý các đối tượng về các chế tài hình sự tương ứng là có căn cứ.

Thời gian qua trong xã hội xuất hiện hiện tượng các đối tượng dụ dỗ các cô gái trẻ để đưa vào hoạt động trong các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, các đối tượng dẫn dắt dụ dỗ để chuyển giao các cô gái trẻ cho các cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở kinh doanh masagerđể được hưởng tiền.

Điều đáng chú ý đây không phải là môi giới lao động, “giới thiệu việc làm” theo quy định của pháp luật, các đối tượng này không có đăng ký kinh doanh về môi giới, giới thiệu việc làm, việc giới thiệu người lao động cũng thường bị ép buộc, bị cưỡng bức và lừa gạt, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bộ luật Hình sự quy định mọi hành vi chuyển giao, tiếp nhận người để nhận tiền, lợi ích mà không phải là hoạt động kinh doanh dịch vụ giới thiệu việc làm hợp pháp đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, hành vi mua bán người. Đối tượng thực hiện hành vi mua bán người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mua bán người dưới 16 tuổi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi này xâm phạm đến quyền trẻ em, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội nên hình phạt có thể đến 20 năm tù hoặc tù chung thân theo điều 151 Bộ luật Hình sự về Tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của các nữ nhân viên, đặc biệt là các nhân viên là người dưới 16 tuổi. Đồng thời, làm rõ hành vi chuyển giao, tiếp nhận những nữ tiếp viên này trong quá trình tuyển dụng làm việc có gắn với việc trả tiền, lợi ích vật chất giữa người giao với người nhận hay không để xử lý về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Trường hợp xác định có hành vi chuyển giao, tiếp nhận người dưới 16 tuổi (làm nhân viên karaoke) có trả tiền, hành vi được xác định là có tổ chức, đối với 6 người trở lên hoặc gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội mua bán người dưới 16 tuổi với khung hình phạt là phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân theo khoản 3, Điều 151 Bộ luật Hh sự.

Ngoài ra, pháp luật cũng quy định người nào đã thành niên mà có hành vi có tính chất dâm ô với người dưới 16 tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt có thể tới 12 năm tù.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, đặc biệt là liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, xâm phạm đến quyền trẻ em, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

