3 ôtô biển ngũ lục ở Bình Dương: Sao “kịch” cứ diễn đi lại?

Cách đây 3 tháng, trên internet xuất hiện nhiều hình ảnh 2 chiếc xe sang hiệu Jaguar F-Pace và chiếc xe Santafe cùng sử dụng chung một biển số 37A-566.99 cùng một lúc trên đường TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Xe Hyundai Santafe và Jaguar F-Pace đều mang biển 37A - 566.99 tại TP Vinh (Nghệ An).

Sau khi được đăng tải, hình ảnh nhận được nhiều ý kiến cho rằng 1 trong 2 chiếc xe đã được chủ nhân gắn biển số giả để hợp thức hóa chiếc xe đi trên đường. Nhiều người cũng không khỏi nghi ngờ rằng, vì biển số đẹp nên có thể cả 2 chiếc xe này đã mang biển giả để “ra oai”. Được biết, giá 2 chiếc xe sang cùng sử dụng chung biển số trên đều có giá trên 1 tỷ đồng.

Qua xác minh từ phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, BKS 37A-566.99 của chiếc SantaFe là biển số thật, còn chiếc Jaguar F-Pace lắp biển giả và không có tên trong hệ thống đăng kiểm. Cụ thể, chiếc SantaFe được đăng ký biển số 37A-566.99 do anh Nguyễn Thế C. (SN 1989, trú tại TP Vinh) làm chủ. Xe được mua và đăng ký trong tháng 6/2019.