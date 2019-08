3 cựu Công an Hà Nội ép 2 kẻ nghiện 'cống' tiền để thoát tội

ma túy

Ba người này là Nguyễn Thế Biết (SN 1964, đã nghỉ hưu tháng 11/2018); Trần Văn Trọng (SN 1980); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1987). Cả 3 đều đã bị tước danh hiệunhân dân.Cáo buộc cho rằng, ông Biết từng là Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Nam, còn Trọng và Tuấn là cán bộ thuộc Tổ Cảnh sát hình sự của phường.Ngày 23/7/2014, 2 kẻ nghiện ma túy là Nguyễn Ngọc Diệp (ở Nam Từ Liêm) và Triệu Tiến Cường (ở Hà Đông) có hành vi tàng trữ trái phép 5 gói ma túy. Diệp và Cường bị phát hiện, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an phường.2 đối tượng xin không bị xử lý, ông Biết cùng Trọng và Tuấn yêu cầu mỗi người phải "cống" 30 triệu đồng, nếu muốn được cho về và không bị xử lý theo quy định của pháp luật.Do không có tiền, Diệp đề nghị cầm cố xe Dream và ông Biết đã đồng ý. Cựu Phó trưởng Công an phường giao Trọng và Tuấn đưa Diệp đi cầm cố xe. Được 7 triệu đồng từ tiền cầm cố, Diệp gom thêm 2 triệu trong ví và đưa cho Tuấn 9 triệu đồng.Khi ông Biết thấy Tuấn đã cầm tiền của Diệp thì nói: "Thôi cho chúng nó về". Trước khi về, Diệp và Cường xin lại 5 gói ma túy về sử dụng. Cả hai được nhận lại 3 gói ma túy mang về sử dụng. Còn lại 2 gói, ông Biết bỏ vào trong toilet xả nước để tiêu hủy.Sau khi nhận tiền, các cựu cán bộ công an đã không lập hồ sơ xử lý, không báo cáo và không đề xuất việc giải quyết vụ việc đến Trưởng Công an phường. Số tiền nhận từ kẻ nghiện, ông Biết nói với Tuấn: "Cháu đếm lại xem có đủ tiền không rồi chia cho anh em, chú cháu mỗi người 3 triệu đồng".Đến khoảng 17h30 cùng ngày, Diệp mang tiền đến cửa hàng cầm đồ để chuộc xe rồi đi tố cáo toàn bộ sự việc với Công an huyện Thanh Trì. Công an huyện đã báo cáo nội dung sự việc đến Giám đốc Công an TP. Hà Nội.Sự việc vỡ lở, ngày 27/8/2014, ông Biết cùng một đồng nghiệp đến nhà Diệp, yêu cầu anh này không được khai với Công an về sự việc.Đổi lại, ông Biết sẽ trả lại 9 triệu đồng và cho thêm tiền, nhưng Diệp không đồng ý. Khoảng 2 ngày sau, ông Biết quay lại tìm Diệp để thuyết phục và hứa cho Diệp 100 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng. Dù vậy, Diệp không thay đổi quan điểm.VKSDN Tối cao xác định, hành vi "vòi" và nhận số tiền 9 triệu đồng của các cán bộ Công an đủ yếu tố cấu thành tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại điều 354, khoản 2, điểm g - bộ luật Hình sự 2015.Cáo trạng cho rằng, Diệp có hành vi đưa hối lộ theo yêu cầu của các cán bộ Công an, có dấu hiệu của tội “Đưa hối lộ”. Nhưng sau đó Diệp đã chủ động tố cáo sự việc trước khi bị phát hiện.Quá trình điều tra, người này khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với CQĐT nên không xem xét trách nhiệm đối với Diệp là phù hợp với quy định.Diệp và Cường mang trên người 5 góibị phát hiện, thu giữ, có dấu hiệu của hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, các đối tượng đã sử dụng và bị tiêu hủy hết nên không xác định được trọng lượng của 5 gói ma túy để xem xét trách nhiệm hình sự.Việc xử lý vi phạm hành chính đến nay đã hết thời hiệu nên không xem xét xử lý đối với Diệp và Cường là phù hợp.