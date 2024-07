3 công nhân ngạt khí tử vong trong hầm thủy điện ở Lai Châu

Ngày 12/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hồi 03h50 ngày 11/7, Công an tỉnh nhận được tin báo về việc xảy ra một vụ ngạt khí trong khi thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Cuổi 1, do Công ty cổ phần Nậm Cuổi 1 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH T&Đ86, thuộc khu vực bản Lồng Ngài, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, hiện còn 03 công nhân thi công đang bị mắc kẹt trong hầm.

Khu vực hầm nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh đã phân công đồng chí Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các mặt công tác, chỉ đạo cử 16 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN, cùng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng và các phòng chức năng Công an tỉnh cơ động đến hiện trường phối hợp với UBND huyện Nậm Nhùn, Công an huyện Nậm Nhùn, UBND xã Nậm Hàng, Công an xã Nậm Hàng tiến hành các biện pháp cứu nạn, cứu hộ.

Đến 08h30' lực lượng chức năng tiếp cận được hiện trường khu vực cửa hầm và tiến hành khảo sát, đánh giá khu vực xảy ra vụ việc, đến khoảng 10h00' tổ công tác cứu nạn, cứu hộ tiến hành các biện pháp trinh sát di chuyển nắm tình trạng hiện trường, đến 10h32' tổ trinh sát đã tiếp cận được người bị nạn đầu tiên cách cửa hầm 1130m, tiếp đến 10h35' tiếp tục phát hiện 02 nạn nhân trên cabin máy xúc cách vị trí nạn nhân đầu tiên 20m, đánh giá sơ bộ tình hình tại hiện trường xác định 3 nạn nhân Vừ T S 41 tuổi, Thào A T 38 tuổi, Phùng L U 31 tuổi là công nhân của đơn vị thi công công trình đã tử vong từ trước đó nên không thể thực hiện các biện pháp sơ cứu.

Tổ trinh sát đã rút ra khỏi khu vực, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy; đồng chí Hà Trọng Hải- Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh (đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường), cho cử tổ công tác 16 cán bộ chiến sỹ PCCC &CHCN phối hợp với Viện VKSND tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Nậm Nhùn sử dụng các trang thiết bị bảo hộ chuyên dụng di chuyển vào khu vực có các nạn nhân bị nạn tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, hồi 12h45' lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiến hành di chuyển 03 thi thể nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo.

Công tác cứu nạn, cứu hộ đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn và lực lượng tiến hành các hoạt động điều tra. Sau khi hoàn tất công tác điều tra ban đầu, Cơ quan chức năng đã bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp VKSND tỉnh và các ngành liên quan tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc, trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan, xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm pháp luật.