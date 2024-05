Ngạt khí, 2 anh em ruột tử vong dưới giếng sâu ở Đắk Lắk

Ngày 28/5, thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Krông Năng tổ chức cứu nạn, đưa thi thể 2 anh em ruột bị tử vong dưới giếng sâu do ngạt khí.

Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Thuận (26 tuổi) và Hoàng Văn Mạnh (28 tuổi) cùng trú tại xã Dliêya, huyện Krông Năng.

Theo thông tin, vào khoảng 8h30 ngày 28/5, anh Thuận xuống giếng sâu 18m của gia đình ở thôn Tân Hiệp, xã Dliêya để tiếp tục đào giếng lấy nước.

2 anh em trong lúc nạo vét giếng lấy nước thì bị ngạt khí tử vong.

Một lúc sau, phát hiện anh Thuận nằm bất tỉnh nên người anh trai là Mạnh đã xuống giếng để cứu. Tuy nhiên, khi vừa xuống giếng sâu thì anh Mạnh cũng bị bất tỉnh và cả 2 nạn nhân đã bị tử vong.

Lực lượng cứu hộ mang bình dưỡng khí xuống giếng sâu, cố gắng đưa các nạn nhân lên.

Sau khi phát hiện sự viêc, người thân của 2 nạn nhân đã trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Dliêya đã khẩn trương có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cứu vớt và đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân ban đầu được xác định 2 nạn nhân bị tử vong là do ngạt khí độc dưới giếng sâu .

>>> Mời độc giả xem thêm video Thót tim giải cứu hai cha con bị rơi xuống giếng nước bỏ hoang: