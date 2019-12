3 cô gái chết bất thường trong nhà riêng ở Hà Nội: Do trầm cảm, rủ nhau tự tử

(Kiến Thức) - Nguyên nhân vụ 3 cô gái trẻ tử vong bất thường trong nhà riêng ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang được cho là có liên quan đến các vấn đề tâm lý của nạn nhân, không phải do hậu quả của ma túy như nhiều đồn đoán trước đó.

3 cô gái tử vong trong nhà ở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm là do tự tử. Ngôi nhà nơi phát hiện 3 người tử vong. Chiều 30/12, một lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhânở phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm là do tự tử.

Theo vị lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm, 3 cô gái này rủ nhau tự tử, không có dấu hiệu của nghiện ma túy và dấu hiệu hình sự.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan này đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Trong quá trình điều tra, làm rõ, cơ quan công an có trưng cầu pháp y, giám định... tuy nhiên, gia đình nạn nhân không đồng ý.

Vị lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết thêm, do gia đình nạn nhân cho biết con họ bị trầm cảm và rủ nhau tự tử, nên không cần khám nghiệm pháp y. Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng yêu cầu cơ quan công an không cung cấp danh tính và nơi ở cụ thể của các nạn nhân.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 23h tối 28/12, nhiều người dân nghe tiếng xôn xao tập trung tại hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn và bàng hoàng phát hiện trong nhà có 3 người tử vong.

Được biết, cả 3 cô gái tử vong còn rất trẻ đều ở Hải Dương, trong đó có 1 người là chủ nhà, sau khi phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin sự việc, lực lường chức năng công an phường Phú Diễn và công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc phát hiện 3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.