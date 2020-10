22 chiến sĩ hy sinh do sạt lở đất tại Quảng Trị: Tổ chức Lễ tang trọng thể ngày 22/10

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa ban hành kế hoạch tổ chức tang lễ 22 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.



Theo đó, Lễ tang 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ sẽ được tổ chức theo nghi thức Quân đội; hình thức tổ chức lễ tang tập trung tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP. Đông Hà) do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì, các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (nơi có quân nhân đưa về an táng) phối hợp tổ chức.

Lễ viếng dự kiến từ 07h đến 10h ngày 22/10/2020; Lễ truy điệu và di quan từ 10h giờ 11h ngày 22/10/2020. Sau đó, linh cữu các cán bộ, chiến sĩ hy sinh sẽ được đưa về địa phương an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: QK4

Sáng 20/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì họp Ban tổ chức lễ tang, phân công nghiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức Lễ tang 22 chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng làm việc với đại diện thân nhân gia đình về công tác chuẩn bị cho lễ tang bảo đảm chu đáo, an toàn, đúng nghi thức Quân đội.

Tại Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị biểu dương Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị đã tích cực, khẩn trương, khắc phục mọi khó khăn, quyết liệt trong công tác tìm kiếm 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ tang và Lễ truy triệu đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, trang trọng và an toàn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp với các cơ quan, ban ngành làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ tang như công tác tổ chức, bảo đảm giao thông và các phần việc khác; làm các thủ tục đề nghị cấp trên bảo đảm các chế độ, chính sách cho quân nhân đã hy sinh; kịp thời nắm hoàn cảnh gia đình, động viên, thăm hỏi các gia đình và tổ chức lễ tang bảo đảm trang trọng, chu đáo, an toàn.

Trước đó, ngày 19/10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/2020 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với chiến sĩ Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Thiếu tá lên Trung tá đối với chiến sĩ Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Thiếu tá QNCN lên Trung tá QNCN đối với chiến sĩ Phạm Ngọc Quyết, Trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Lê Hải Đức, Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã quyết định truy thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngày 18/10/ 2020 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Rạng sáng ngày 18/10/2020, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sự cố sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng, làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đến 16h ngày 19/10/2020, các lực lượng đã tìm thấy 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 19/10/2020, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư tới gia đình các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong thư nêu rõ, đây là sự hy sinh to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước; đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các chiến sĩ đã hy sinh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch xin gửi tới gia đình, người thân các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất; mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương, mất mát, chung sức vượt qua bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

“Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí - những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện ra sức học tập, noi gương hy sinh anh dũng của các đồng chí, nêu cao ý chí, quyết tâm, tiếp tục sát cánh, chung sức cùng đồng bào miền Trung và nhân dân cả nước vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này; tích cực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân' – trong thư Đại tướng Ngô Xuân Lịch viết.

>>> Mời độc giả xem thêm video Quảng Bình lụt thành biển, lần đầu tiên lịch sử