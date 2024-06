2 đối tượng bị truy nã trong vụ giết người ra đầu thú

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa vận động và tiếp nhận 2 đối tượng trong vụ án “Giết người và Gây rối trật tự công cộng” ra đầu thú.



2 đối tượng truy nã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Đêm 2/5/2023, tại đoạn đường Hạ Long thuộc khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên. Hậu quả, 1 người tử vong, 2 người bị thương.



Sau khi tiếp nhận vụ án, ngày 21/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can, gồm Bùi Huy Mạnh (trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh); Dương Thế Anh, Dương Văn Nhanh, Dương Văn Ngọc (cùng trú tại xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Mạnh (trú tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) trong vụ án “Giết người và Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, Dương Văn Nhanh và Dương Văn Ngọc đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Qua thời gian kiên trì vận động, tuyên truyền, giải thích về chính sách khoan hồng của pháp luật, ngày 10/6/2024, Nhanh và Ngọc đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú, khai báo thành khẩn về hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.

Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục tố tụng xử lý vụ việc theo quy định.

