17 thanh niên cầm dao kiếm chém chết 1 người đi xe máy

Ngày 8/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với 17 đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng do Hoàng Thế Anh (sinh năm 2003) và Ngô Thành Luân (sinh năm 1997 cùng ở Hà Nội) cầm đầu.

Theo điều tra, nhóm của Hoàng Thế Anh gồm 17 đối tượng và Ngô Thành Luân gồm 7 đối tượng sinh năm từ 2002-2005 có mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook nên đã hẹn đánh nhau.

Nhóm đối tượng giết người

Khoảng 1h10 phút ngày 24/2, hai nhóm đối tượng điều khiển xe máy mang theo hung khí gồm dao mèo, dao tông, tuýp gắn dao phóng lợn khi đi đến khu vực ngã ba Đinh Công Tráng – Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội thì gặp anh H.T.M chở chị N.T.M.H (sinh năm 2005 ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) đi theo hướng ngược lại cùng với một số xe khác.

Do nhầm tưởng là nhóm đối thủ của mình nên Hoàng Thế Anh cùng 16 đối tượng nhảy xuống dùng hung khí chém về phía nhóm đi cùng anh H.T.M, hậu quả dẫn đến việc anh H.T.M bị chém vào đầu dẫn dẫn đến tử vong.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng còn lại.

