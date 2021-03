Cận cảnh nữ nhân viên y tế đầu tiên ở Hải Dương được tiêm vắc-xin COVID-19

8h sáng, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương, Bộ Y tế và UBND tỉnh Hải Dương đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dự và phát động chiến dịch tiêm chủng tại đây. Nhấn mạnh vaccine COVID-19 là giải pháp quan trọng để kiểm soát, khống chế dịch, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý, “5 K+ vaccine”, không quá dựa vào vắc-xin khi mà tình hình sản xuất vaccine trên thế giới chưa đáp ứng được nhu cầu, sản xuất vắc xin trong nước đang trong giai đoạn thử nghiệm. Không vì tiêm vắc-xin mà lơ là công tác phòng chống dịch. Yêu cầu tiêm vắc-xin COVID-19 phải đảm bảo an toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu chống tư tưởng chủ quan sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 mà quên mất việc tự phòng chống bệnh cho cá nhân. Ngay tại buổi lễ triển khai chiến dịch, 50 cá nhân sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 sáng ngày 8/3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đã lần lượt tiến hành thực hiện các quy trình thăm khám sức khỏe trước khi vào tiêm vắc-xin. Trong số 50 người này, ngoài đa số là cán bộ y tế, sinh viên tham gia chống dịch còn có cả lao động tự do, công nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên... là những thành viên của tổ COVID-19 cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trực tiếp tiêm vắc-xin COVID-19 cho nữ nhân viên y tế. Nữ cán bộ y tế phường Tân Hưng Đỗ Thị Nhài là người được Thứ trưởng Tuyên tiêm. Người đầu tiên tiêm mũi vắc-xin COVID-19 là chị Phạm Thị Tuyết Nhung, 40 tuổi, nhân viên y tế TTYT TP Hải Dương, thuộc tổ lấy mẫu COVID-19 tại cộng đồng là người đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19. Chị Nhung cho biết, trước khi tiêm, bản thân cảm thấy hồi hộp, hơi lo lắng. Tuy nhiên, khi đến đây thấy công tác chuẩn bị chu đáo tất cả các phương án, kể cả đội cấp cứu cơ động, nên nếu có xảy ra tình huống gì thì cũng kịp thời xử lý, nên cảm thấy yên tâm hơn. Chị Nhung cho biết, là nhân viên y tế nên tôi hiểu khi tiêm bất kỳ vắc-xin nào vào cơ thể cũng có thể có những phản ứng xảy ra, nhưng tôi cũng biết vắc-xin COVID-19 có vai trò quan trọng trong phòng chống COVID-19, nên là người đầu tiên được tiêm vắc-xin này, chị rất mong nhiều người dân Hải Dương sẽ được tiêm vắc-xin COVID-19 để nhanh chóng tăng bao phủ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiêm do là người đầu tiên, chị Nhung được tặng hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Trong ngày đầu tiên, Trung tâm y tế TP Hải Dương sẽ tiêm cho 50 người. Sau khi tiêm ngày đầu tiên, Hải Dương sẽ mở rộng tiêm trên phạm vi toàn tỉnh cho 9 đối tượng. Đa số người được tiêm đều hồi hộp. Trước đó, vắc-xin COVID-19 về Hải Dương từ 7h sáng. Xe chuyên dụng y tế vận chuyển vắc-xin COVID-19. vắc-xin Covid-19 được tiêm trong đợt này được sản xuất bởi hãng dược AstraZeneca. Địa điểm tiêm tại TP Hải Dương. Đối tượng đến tiêm phải trải qua quy trình nghiêm ngặt trước khi tiêm để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Kiểm tra y tế, đo thân nhiệt trước khi tiêm. Khai báo y tế. Ngồi đợi giãn cách để phòng dịch. Bàn khai báo y tế cho các đối tượng diện được tiêm vắc-xin COVID-19 >>> Mời độc giả xem video Cảm giác hồi hộp của người được tiêm vắc-xin COVID-19 ở Hải Dương.

