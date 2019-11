16 thi thể vụ 39 người Việt tử vong trong xe container ở Anh đã về đến Nội Bài

Được biết, việc đưa người tử vong về nước chia làm nhiều đợt, trong đó, đợt đầu có nạn nhân từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đoàn xe cứu thương đã được tập kết tại sân bay để đưa các thi thể về quê các nạn nhân.

Trước đó, ngày 26/11, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An cùng đại diện một số huyện đã ra Hà Nội làm thủ tục tiếp nhận thi thể người tử vong tại Anh được đưa về nước. Kinh phí phục vụ việc này được tạm ứng từ ngân sách của tỉnh.

Theo Bộ Ngoại giao, chi phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng (hơn 41 triệu đồng), chi phí mang thi hài trong quan tài kẽm là 2.208 bảng (hơn 66 triệu đồng).

Ngày 26/11, theo thông tin từ một số gia đình các nạn nhân trong vụ 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh cho biết, họ vừa nhận được số tiền hỗ trợ hơn 66,2 triệu đồng từ người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên là chi phí để đưa thi thể nạn nhân về nước.

Thông tin mới nhất về việc đưa thi thể 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh về nước , ngày 26/11, một số gia đình nạn nhân ở Nghệ An cho biết, họ đã được người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne, chủ tịch HĐQT Công ty CP nước mặt Sông Đuống, Lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, đã đến nhà trao số tiền hơn 66 triệu đồng hỗ trợ để đưa thi thể nạn nhân về nước.

Đại diện chính quyền huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng xác nhận sự việc trên và cho biết, một số gia đình trên địa bàn huyện đã nhận được số tiền trên. Còn tại huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường cho biết, chưa nắm được thông tin về việc các gia đình nạn nhân được nhận hỗ trợ từ bà Đỗ Thị Kim Liên và cho rằng, nếu có việc đó thì rất tốt để giúp các gia đình bớt khó khăn.