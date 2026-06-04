Xã Diên Lạc: Một công ty được chỉ định thầu liên tiếp trong cùng một ngày

Trong ngày 04/05/2026, Phòng Kinh tế xã Diên Lạc đã chỉ định thầu hai công trình xây lắp cho Công ty xây dựng số 33 Cam Lâm với tỷ lệ tiết kiệm ở mức dưới 0,5%.

Ngày 04/05/2026, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa là ông Trần Hữu Phúc đã ký phê duyệt liên tiếp hai quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn đối với hai gói thầu xây lắp giao thông nông thôn trên địa bàn xã. Đơn vị được lựa chọn thực hiện cả hai công trình này là Công ty TNHH xây dựng số 33 Cam Lâm. Việc một nhà thầu được giao liên tiếp các dự án đầu tư công trong cùng một ngày với tỷ lệ giảm giá sát nút dự toán đang thu hút sự quan tâm của dư luận về tính hiệu quả kinh tế trong chi tiêu ngân sách.

Cụ thể, tại Quyết định số 47/QĐ-PKT ngày 04/05/2026 do ông Trần Hữu Phúc ký, Công ty TNHH xây dựng số 33 Cam Lâm được chỉ định thực hiện Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường từ ấp Quang Thạnh đến cây Dầu.

Giá gói thầu được phê duyệt tại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 41/QĐ-PKT ngày 29/04/2026 là 1.899.382.445 đồng. Giá trúng thầu theo hình thức chỉ định rút gọn được xác định là 1.890.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Qua đó, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt 9.382.445 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm ở mức khoảng 0,49%. Công trình có thời gian thực hiện trong 60 ngày với phương thức hợp đồng trọn gói.

Trước đó, dự án hạ tầng này đã được Chủ tịch UBND xã Diên Lạc phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 với tổng mức vốn là 2.200.000.000 đồng.

Quyết định số 47/QĐ-PKT ngày 04/05/2026 chỉ định thực hiện Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đường từ ấp Quang Thạnh đến cây Dầu. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 04/05/2026, ông Trần Hữu Phúc tiếp tục ký Quyết định số 44/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Công ty TNHH xây dựng số 33 Cam Lâm tại Gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Võ Nguyên Giáp. Đối với gói thầu này, giá dự toán xây dựng sau thuế được duyệt tại Quyết định số 40/QĐ-PKT ngày 29/04/2026 là 1.867.209.312 đồng. Giá trúng thầu được công bố là 1.860.000.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Biên độ giảm giá đạt 7.209.312 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 0,38%.

Dự án này có tổng mức đầu tư 2.200.000.000 đồng, được phê duyệt theo Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 10/03/2026 do Chủ tịch UBND xã Diên Lạc ký ban hành. Phương thức thực hiện gói thầu cũng là hợp đồng trọn gói với tiến độ thi công 60 ngày.

Quyết định số 44/QĐ-PKT phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu xây lắp thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Võ Nguyên Giáp. (Nguồn MSC)

Đáng chú ý, số liệu trích xuất từ hệ thống quản lý đấu thầu cho thấy Công ty TNHH xây dựng số 33 Cam Lâm (Mã số thuế: 4201947662; địa chỉ trụ sở chính tại Thôn Tân Hải, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) sở hữu một lịch sử đấu thầu đáng nể. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% khi tham gia và trúng 5/5 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu độc lập tích lũy của nhà thầu ghi nhận ở mức khoảng 8.716.034.000 đồng.

Trao đổi dưới góc độ chuyên môn về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các dự án hạ tầng giao thông quy mô dưới 2 tỷ đồng, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, pháp luật hiện hành cho phép chủ đầu tư linh hoạt áp dụng chỉ định thầu trong hạn mức quy định nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tối ưu hóa thời gian chuẩn bị công trình công ích.

Tuy nhiên, tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới việc đảm bảo tối đa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một nhà thầu có tần suất trúng thầu tuyệt đối và liên tục tại một đơn vị giao thầu duy nhất với biên độ tiết kiệm sát nút, cơ quan quản lý và chủ đầu tư cần đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm giải trình.

Việc khảo sát giá thị trường để lập dự toán sát thực tế, thẩm định năng lực thi công thực tế và giám sát chặt chẽ chất lượng công trình là các yêu cầu bắt buộc để chứng minh tính hiệu quả của dòng vốn ngân sách. Việc công khai minh bạch thông tin theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC sẽ giúp xã hội giám sát tốt hơn, tránh hiện tượng khép kín thông tin và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công sản tại địa phương.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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