Vượt đối thủ cạnh tranh, Đoàn Quân Việt trúng gói thầu hơn 4,2 tỷ tại Bảo Lâm 2

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng HĐND và UBND xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) vừa ban hành Quyết định số 39/QĐ-VP ngày 16/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu chi phí xây dựng công trình thuộc dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc khối văn phòng, Phòng Kinh tế và Trạm y tế xã Bảo Lâm 2. Quá trình tổ chức đấu thầu được triển khai dưới hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo đúng các quy định.

Theo thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu mang mã số E-TBMT: IB2600267809-01 có giá gói thầu được duyệt là 4.295.441.221 đồng. Căn cứ theo Quyết định số 39/QĐ-VP do Phó Chánh Văn phòng Phạm Văn Tuyến ký, Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Quân Việt là đơn vị trúng thầu với giá trúng thầu chính thức là 4.232.940.746 đồng. Biên độ chênh lệch giảm giá giữa giá gói thầu và giá trúng thầu đạt 62.500.475 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 1,45%. Hình thức hợp đồng áp dụng cho đơn vị trúng thầu là hợp đồng trọn gói, với tổng thời gian thực hiện toàn bộ các hạng mục xây lắp quy định trong hồ sơ là 90 ngày.

Quyết định số 39/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Bóc tách dữ liệu năng lực và lịch sử đối đầu của nhà thầu

Biên bản mở thầu qua mạng được ghi nhận vào ngày 14/06/2026 cho thấy gói thầu thu hút sự tham gia nộp hồ sơ dự thầu của hai doanh nghiệp địa phương. Ngoài đơn vị trúng thầu, nhà thầu còn lại tham gia cạnh tranh là Công ty TNHH Xây dựng Nam Khánh với mức giá dự thầu đưa ra là 4.276.222.395 đồng. Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 15/CV-MHLN ngày 15/06/2026 do bên mời thầu và đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Minh Hoàng LN lập, cả hai nhà thầu đều đạt các tiêu chuẩn về tính hợp lệ của hồ sơ, năng lực kinh nghiệm cũng như các yêu cầu kỹ thuật chi tiết. Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Quân Việt được xếp hạng thứ nhất và phê duyệt trúng thầu do có giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch. Công ty TNHH Ngọc Khanh là đơn vị chịu trách nhiệm thẩm định các bước trong quy trình lựa chọn nhà thầu này.

Xét về lịch sử hoạt động, Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Quân Việt thành lập ngày 26/12/2011, trụ sở đặt tại Tổ Dân Phố 16, Xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng. Hệ thống dữ liệu cho thấy doanh nghiệp này có bề dày kinh nghiệm đáng kể với việc tham gia tổng cộng 139 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 117 gói, trượt 17 gói, 2 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Bên cạnh đó, lịch sử dữ liệu đấu thầu cũng ghi nhận mối quan hệ đối đầu quen thuộc giữa Công ty TNHH Xây dựng Đoàn Quân Việt và Công ty TNHH Xây dựng Nam Khánh khi hai bên từng chạm trán trực tiếp trong khoảng 6 gói thầu xây lắp trước đây, với kết quả đơn vị Đoàn Quân Việt giành chiến thắng 4 gói và Nam Khánh thắng 2 gói.

Yêu cầu minh bạch và trách nhiệm giải trình nguồn vốn ngân sách

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, việc một gói thầu xây lắp quy mô hơn 4 tỷ đồng tại cấp cơ sở thu hút được từ hai nhà thầu trở lên tham gia nộp hồ sơ cạnh tranh công khai qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là điểm ghi nhận tích cực, tuân thủ đúng định hướng cạnh tranh của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15). Mặc dù tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,45% chưa đạt mức tối ưu như kỳ vọng đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, song các bước phê duyệt từ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến hồ sơ mời thầu đều do Phó Chánh Văn phòng Phạm Văn Tuyến ký duyệt theo đúng thẩm quyền phân cấp phân nhiệm của chủ đầu tư.

Tiếp tục bình luận về khía cạnh quản lý đầu tư công tại cấp chính quyền cơ sở, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhấn mạnh, các chủ đầu tư hiện nay cần bám sát tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị nêu rõ yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa các tình trạng lãng phí và nâng cao hiệu quả kinh tế trong từng gói thầu.